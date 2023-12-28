Уважение в сексе: почему мужчины игнорируют желания партнерши

Огромное количество женщин жалуются на своих мужчин, которые вроде и хорошо относятся, делают широкие жесты, но в постели возникают проблемы.

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Мы поговорили с сексологом Петром Василенко, который рассказал нам о причинах игнорирования женских желаний и просьб в постели, а также дал несколько рекомендаций женщинам, как выйти из подобной ситуации.

Отсутствие эмоционального контакта

Как правило, мужчина может жестко игнорировать просьбы партнерши в постели, когда отношения только завязались. Петр:

«Мужчина еще не успел эмоционально „срастись“ с партнершей, а потому предпочитает действовать, как он привык. Женщине важно вовремя объяснить, что ее конкретно не устраивает».

В большинстве случаев со временем партнеры находят точки соприкосновения, однако на первом этапе стоит направлять мужчину, чтобы в дальнейшем не создать себе еще больше проблем в интимной сфере.

Эгоистичность мужчины

Бывает и так, что партнер в принципе не готов слушать и, главное, слышать свою женщину. Этот случай сложнее всего.

Сексолог:

«Эгоистичный мужчина всегда думает только о своем удовольствии и едва ли его заботит, что не понравилось партнерше. Здесь стоит задуматься, нужны ли вам такие отношения».

Если мужчина не готов договариваться, не терпите подобное отношение.

Отсутствие уважения к женщинам

Довольно распространенная история, когда мужчина в принципе с предубеждением относится ко всем представительницам прекрасной половины человечества. Они не пытаются понять женщину и часто намеренно приносят партнерше дискомфорт, в том числе и в постели.

Петр:

«Это самый неприятный тип, направить его невозможно, ведь он не стремится оставить положительное впечатление о себе».