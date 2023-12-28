Бизнес-тренер дал совет, как эффективно подвести итоги года
Эффективно подвести итоги года можно, записав их на бумаге. Такой совет дал РИАМО бизнес-тренер Павел Курышкин.
Специалист рекомендовал вспомнить яркие моменты и трудности прошедших 12 месяцев, чтобы оценить достигнутое и проанализировать ошибки. Для этого, по словам Курышкина, достаточно двух листов бумаги формата А4, карандаша или ручки, а также немного свободного времени.
Тренер посоветовал разделить один лист на две части и в одной из них записать ключевые события и успехи, а на другой — ошибки и уроки на будущее. Такой подход позволит увидеть полную картину ситуации и оценить результаты.