Психолог Смолярчук: неприязнь к новому году может быть связана с депрессией

Люди, которые испытывают неприязнь к Новому году, могут испытывать депрессию. Об этом в эфире "Радио 1" сообщила директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. "Новый год - это новая эпоха, новая веха в твоей судьбе, это то, что открывает тебе новые возможности, это время, когда будет писаться твоя новая биография. И нормальный человек не в депрессии рад этому обстоятельству", — рассказала специалист. Также, по ее словам, нелюбовь к Новому году может свидетельствовать о травме, которую человек получил во время предыдущих праздников, к примеру, испытал сильный стресс. Она призвала не перекладывать ответственность за праздничное настроение на других людей или на высшие силы. Праздник в душе необходимо взращивать самостоятельно, подчеркнула психоаналитик. Медиатор-психолог Екатерина Елгаева до этого рассказала, как в последний месяц года успеть сделать все необходимое и не поймать выгорание в предновогодней суете. По ее мнению, детальный план дел и их анализ поможет изменить отношение и сократить число дедлайнов.