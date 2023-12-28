Психолог: Женя и Надя из "Иронии судьбы" обречены на одиночество

Отношения между Надей и Женей в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" нежизнеспособны, пока Надя не сепарировалась от призраков прошлого, а Женя – от своей мамы. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Life.ru.

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По словам эксперта, Надя – женщина, которая долгое время была любовницей женатого мужчины, а в такие отношения чаще всего попадают люди с низкой самооценкой, отметил он. В фильме она встречает Женю – мужчину, который зависит от своей мамы. Она решает за него бытовые вопросы, поэтому герой плывет по течению и соглашается на то, что ему навязывают другие: работу, жену и друзей, указал специалист.

По его мнению, у Нади и Жени полноценные отношения, но из-за мамы они не смогут сложиться. Женя мог бы переехать к Наде в другой город, что стало бы хорошим первым шагом, уверен психолог, но герой не делает этого, потому что зависим от матери.

Самбурский посоветовал Наде в этой ситуации быть честной с собой и Женей. Он считает, что ей стоило бы осознать свои чувства, рассказать о своих отношениях с женатым мужчиной и предложить варианты по их разрыву. Кроме того, психиатр уверен, что Наде стоит быть готовой к тому, что Женя подобное воспримет в штыки, поскольку его может не устроить подобное прошлое потенциальной невесты и реакция мамы на ситуацию.