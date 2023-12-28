Что нельзя делать на первом свидании

В поисках нового партнера девушка способна посетить десятки первых свиданий. В какой-то момент это может стать своего рода рутинной, однако помните, что несмотря на череду неудач, одно из первых свиданий в конце концов сведет вас с тем самым единственным и неповторимым. Так что к каждому рандеву нужно тщательно готовиться. Самое главное – не опозориться перед новым знакомым.

© Unsplash

Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие действия на первом свидании приведут к провалу.

Видео дня

Не грубите персоналу

Людям не хочется тратить много времени на человека, который вряд ли им подойдет. Поэтому на первом свидании многие стараются оперативно сделать выводы о собеседнике. То, что прощается в продолжительных отношениях, приведет к провалу при знакомстве. Ни в коем случае не грубите обслуживающему персоналу. Даже если официант случайно пролил на вас кофе, сдержите бушующие эмоции и, мило улыбнувшись, помогите устранить последствия оплошности. Грубость с вашей стороны обязательно запомнится мужчине и может подтолкнуть его к неправильным выводам о вашей несдержанности и склочном характере.

Не стоит постоянно прихорашиваться

Молодого человека точно не порадует, если его собеседница будет регулярно подглядывать в зеркальце или в свое отражение на телефоне, пытаясь поправить волосы или макияж. Это выдает неуверенность в себе и волнение. Более того, мужчина сочтет, что его рассказ вам не интересен, раз в это время вы смотрите в зеркало и поправляете губную помаду. Лучше один раз в начале общения выйти в уборную, привести в порядок волосы и макияж и закрыть этот вопрос до конца вечера.

Не подглядывайте в телефон

Верхом неприличия во время первого свидания станут постоянные подглядывания в телефон. Переписываться с друзьями или листать ленту социальных сетей точно не стоит, если вы не хотите обидеть собеседника. Обычно первое свидание длится не более нескольких часов, это время вполне можно посвятить новому знакомому. Разумеется, на срочный звонок ответить нужно, но извинившись. А вот строчить сообщения, интригующе улыбаясь при этом – некрасиво. Мужчина почувствует себя лишним в вашем тесном тандеме с телефоном.

Не используйте ненормативную лексику

Использовать бранные слова в речи – плохая идея. От этой привычки в целом необходимо избавиться. Точно не стоит демонстрировать новому знакомому ваши глубокие познания в нецензурной брани. Это говорит о невоспитанности человека и неумении вести себя в общественном месте. Если подобное позволил себе ваш визави, можете попросить его не выражаться при вас, так как это оскорбительно. Если мужчина не исправится, делайте соответствующие выводы.

Не набрасывайтесь на еду и алкоголь

Не стоит расценивать первое свидание как возможность наесться до отвала и употребить побольше алкогольных коктейлей. Ваша главная задача – поближе узнать нового знакомого, а не демонстрировать ему возможности вашего желудка. В целом, для первого свидания подойдет встреча в кафетерии, где за согревающим напитком вы сможете спокойно пообщаться. В конце концов, вы не знаете финансовые возможности мужчины, роскошный ужин в ресторане может быть ощутимым ударом по его кошельку.

Не отказывайтесь разделить счет