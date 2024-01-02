Психолог назвала худшую фразу после секса, из-за которой расстаются

Первое — не произносите имя другого человека. Шучу, конечно. Здесь нет панацеи. Кто-то любит фразы жестче, кто-то — нежнее, кто-то настолько трепетно относится к словам, что не знаешь, что и говорить. Конечно, нельзя говорить: «Бывало и лучше». Это неадекватные вещи. Никаких колкостей. Пишут, что якобы мужчины любят стерв, которое топчутся на их самолюбии...Это не так, — добавила Миллер.