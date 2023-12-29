29.12.2023 Новогодняя викторина прошла в школе №1375. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» В школе №1375 в рамках новогоднего марафона прошла тематическая викторина для учеников 5 и 6 классов. Во время мероприятия также состоялась акция «ленточка добрых пожеланий». Об этом сообщили 27 декабря. В ходе события ребята ответили на вопросы о традициях Нового года, приняли участие в громких чтениях, исполнили тематические песни, станцевали. На мероприятии дети поздравили друг друга и провели время со сверстниками. В рамках тематической акции «ленточка добрых пожеланий» ребята написали теплые послания. Они поделились ими как со своими одноклассниками, так и с преподавателями, сообщили на странице школы №1375 социальных сетях.