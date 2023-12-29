Житель Ноябрьска продает елочные игрушки времен СССР

Набор новогодних украшений времен СССР продается в одном лоте — всего их чуть больше 30 штук. Среди представленных артефактов: шишки, сосульки, фонари, а также фигурки различных животных.

Как сообщил «Север-Пресс», судя по фото, раритеты находятся в отличном состоянии. Торги начинаются с цены 2500 рублей.