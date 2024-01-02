Как пережить расставание: 4 важных правила

Расставаться всегда больно. Особенно когда все вокруг празднуют и веселятся, ходят по улицам в обнимку и вовсю выкладывают свои счастливые фотки. А у вас в ушах звучат его последние слова перед уходом, и все кажется черно-белым, пресным и горьким. Понятно, что сейчас это поможет очень слабо — но и это тоже пройдет. А пока, чтобы немного сгладить боль разбитого, измученного нелюбовью сердца, послушаем советы психолога.

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Наталья Заболоцкая рассказывает, что делать, если к новогодней ночи вы остались в печальном и совсем не романтическом одиночестве.

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Запретите себе скроллинг в соцсетях

Мы слишком привыкли сравнивать себя с идеальной, часто даже карамелизованной картинкой. То, что люди выкладывают у себя в аккаунте, может оказаться лишь красивым фасадом. Не стоит сверяться по чужому счастью — лучше сосредоточиться на своем собственном состоянии. И уж конечно, пора забыть дорогу на его страницу. Что он делал, с кем встречал праздники, что кому подарил — вас точно больше не касается. Лучше всего вообще устроить себе настоящий цифровой детокс и читать вместо этого книжки или смотреть старые, любимые с детства фильмы.

Посвятите время близким и любимым

Может быть, сейчас можно проведать подругу, которая так неудачно вывихнула ногу буквально позавчера? Сходить в гости к родителям и неспешно полистать вместе семейный альбом. Нарисовать смешных человечков у елки со своим ребенком или племянниками. Вырезать снежинки или посмотреть мультик про одну из классных современных принцесс. Для того, чтобы стать счастливыми, Мериде или Эльзе вовсе не нужен какой-то там принц. В конце концов, помогите кому-то, кто явно нуждается в эти праздничные дни в поддержке и утешении. Накормите бродячую собаку или помогите соседской бабушке поднять тяжелые сумки наверх. Подарите красивый цветок случайному прохожему — ни почему, просто так.

Начните практиковать йогу или медитации

Вы так давно смотрели в сторону коврика и даже пытались полежать на нем? Самое время, возможно, освоить несколько простых асан и узнать, что там с дыханием разными ноздрями попеременно. Посетите сеанс медитации или прослушайте ее в записи. Не по душе йога? Выберите бокс, строительство парапланов из фанеры, оригами, курсы кройки и шитья, изучение санскрита или старо-исландского. Словом, пусть это будет что-то, что вам потенциально было давно интересно, но с любовными перипетиями как-то не доходили руки.

Не старайтесь выбить клин клином