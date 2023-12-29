В Гарварде рассказали, что значит быть счастливым

Профессор социологии Гарвардского университета Артур С. Брукс назвал секрет счастья, которого многие люди не достигают, потому что всё время допускают «ошибку достижения» — неправильное понимание того, как стать счастливыми, предполагая, что нужно лишь достичь определённых навыков и получить результаты.

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По словам Брукса, как правило, счастьем люди считают достижение важных и принципиальных для них целей. Зачастую это создание семьи, финансовая стабильность,

высокооплачиваемая работа, покупка дома или автомобиля и т.п. Но достижение этих целей самих по себе не делает человека автоматически счастливее.

По мнению учёного, прогресс, движение вперёд — вот истинное счастье для человека: не цель, а направление.

Брукс видит счастье как «инвестиционный портфель», и расставлять приоритеты независимо от целей следует в четырёх областях: вера и жизненная философия, семья, окружение и друзья, работа. Но ничто из этих вещей «не может сделать вас счастливее сама по себе, они дополняют друг друга и существуют в гармонии».