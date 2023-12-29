Лучшие цитаты 2023: самые вдохновляющие и мотивирующие фразы

Важные события, тренды и темы не проходят незамеченными инфлюенсерами и медийными личностями. Популярные персоны не только сами создают новые направления и влияют на мнения, но и порой транслируют изменяющуюся реальность. Иногда в корыстных целях – чтобы привлечь ещё большее внимание и поднять охваты.

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В их хлёстких и смешных фразах можно найти реакцию на резонансные инфоповоды, популярные течения и просто попытки как-то осмыслить текущую ситуацию.

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Если проследить за высказываниями значимых личностей – спортсменов, артистов, героев фильмов – можно понять, что привлекало аудиторию в 2023 году. Иногда это были случайные, ничем не примечательные фразы, которые неожиданно для создателей завирусились в сети. Но есть среди них и вполне осознанные, продуманные реакции на происходящее.

Ловите подборку лучших фраз, которые скрашивали, мотивировали, образовывали и заряжали нас позитивом в 2023 году.

Про успех и счастье

В 2023 году предприниматель Илон Маск продолжил эпатировать публику. Из его высказываний действительно можно почерпнуть важные мысли. Илон Маск — тот самый коуч и наставник по бизнесу, который своим примером показывает, как можно и нужно зарабатывать миллиарды.

Цитаты Илона Маска

«Я думаю, что очень важно иметь петлю обратной связи, когда вы постоянно думаете о том, что сделали и как вы могли бы сделать это лучше»

«Когда что-то достаточно важно, вы делаете это, даже если шансы не в вашу пользу»

«Люди должны заниматься тем, чем увлечены. Это сделает их счастливее, чем что-либо ещё»

Про самораскрытие

Фанаты кино и милых кукол в розовом ждали выхода на большие экраны фильма «Барби». Несмотря на заявленную лёгкую тему, в нём создатели подняли актуальные проблемы женских прав и самоопределения. Высказывания персонажей фильма, которых сыграли Марго Робин и Райн Гослинг, вполне можно внести в список важных цитат года.

Цитаты Барби

«Я не хочу быть идеей, я хочу придумывать их!»

«Но отчего же ей так грустно? Ведь мы сделали так, чтобы все женщины в мире были уверенными и счастливыми»

Цитаты Кена:

«Я — раскрепощённый человек, я знаю, что плакать — это не слабость!»

«Меня здесь научили уверенно стоять!»

Про вдохновение

Главными проводниками модных течений и нового подхода к переосмыслению реальности являются и популярные артисты. Помимо сценической деятельности, они активно транслируют личную жизнь и мнения в социальных сетях. На страницах и в многочисленных интервью можно увидеть их вдохновляющие цитаты.

Например, часто подобными сообщениями делилась американская певица Ариана Гранде, которая в 2023 году привлекла к себе внимание официальным разводом.

Цитаты Арианы Гранде

«Никогда не отказывайся от того, что любишь»

«Никогда не переставайте во что-то верить и не слушайте тех, кто говорит обратное»

«Жизнь прекрасна. Цените каждый момент, даже если вы в стрессе, вам больно или что-то в этом роде»

Про спорт и жизнь

В 2023 году самым обсуждаемым спортсменом в социальных сетях, да и в прессе стал аргентинский футболист, обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Всех интересовали его семья, переход в новый клуб, гонорары. Но футболист в интервью всегда говорил, что для него не важны амбиции и звания, он хочет оставаться простым, незаносчивым человеком.

Цитаты Лионеля Месси

«Я больше беспокоюсь о том, чтобы быть хорошим человеком, чем о том, чтобы быть лучшим игроком в мире»

«Деньги позволяют жить лучше, но не они меня вдохновляют. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради экономической выгоды»

«Вы должны бороться, чтобы осуществить свою мечту. Вы должны много работать и чем-то жертвовать ради этого»

Про детей

Ярко и феерично заявила о себе и поп-дива Рианна в начале года. Она открыла своим выступлением финальную игру Национальной футбольной лиги — супербоул — в красном облегающем костюме, демонстрирующем её вторую беременность. Уже в августе певица стала дважды мамой. Самыми запоминающимися фразами в 2023-м стали её высказывания, конечно, о материнстве.

Цитаты Рианны

«Уверена, мои дети смогут научить меня гораздо большему, чем смогу научить их я. И я буду поддерживать их в этом»

«Я думала, что я достаточно терпеливый человек. Но, как оказалось, мне предстоит ещё многому научиться»

Про мотивацию

Известная американская дизайнер и модельер Диана фон Фюрстенберг весной 2023 года на Неделе моды в Нью-Йорке представила яркую колоритную коллекцию платьев. Показ поразил публику своей теплотой и нежностью.

Модельер всегда отличалась жизнелюбием и позитивным отношением к миру. Диана добилась известности благодаря усердию и трудолюбию. Поэтому каждая её фраза может служит примером того, что все сложности в жизни можно преодолеть.

Цитаты Дианы фон Фюрстенберг

«Страсть и настойчивость — вот что важно. Мечты достижимы, вы можете воплотить свои фантазии в реальность, но коротких путей нет. Ничего не получается без тяжёлой работы»

«Самые главные отношения в вашей жизни — это отношения с собой. Если они у вас сложились. Любые другие — это просто дополнение, но необязательное»

Про лидерство

Несколько лет подряд не теряет актуальности тема прокачки лидерских качеств и умения демонстрировать свои «мягкие навыки». Востребовано было направление и в 2023 году. Научиться доносить мысли правильно, убеждать и доказывать с точки зрения логики свои идеи учат многие.

Но важно найти профессионалов в этом деле, чтобы не нарваться на наставников-пустышек. Известный на весь мир оратор, коуч, писатель, лектор Джон Максвелл — образец классической школы наставников по бизнесу, который помог не одному поколению предпринимателей стать увереннее и приумножить доход.

В 2023-м он выпустил очередную книгу «Смена лидеров: 11 основных изменений, которые должен принять каждый руководитель». Основная цель издания — рассказать о возможностях, которые помогут адаптироваться в условиях постоянно меняющегося современного мира. Там есть чему поучиться, как, впрочем, и в других книгах оратора, разошедшихся миллионными тиражами по всему миру.

Цитаты Джона Максвелла

«Единственный, с кем вы должны себя сравнивать, — это вы сами. Ваша миссия — сегодня стать лучше, чем вы были вчера. Делайте это, сосредоточиваясь на возможностях сегодняшнего дня, чтобы стать лучше и вырасти завтра»

«Мотивация помогает двигаться вперёд, а дисциплина помогает расти»

«Мечты не работают, если ты не работаешь!»