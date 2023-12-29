Психолог назвал полезным загадывание желаний на Новый год

«Считается, что Новый год — это хорошее время для того, чтобы подвести итоги прошлого года и что-то спланировать на будущее. И в этом смысле загадывание желаний — это очень хороший способ фокусировки на своих целях, ценностях и ожиданиях от будущего», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.