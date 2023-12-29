$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

Психолог Шляпников назвал полезным загадывание желаний на Новый год

Заведующий кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, доцент Владимир Шляпников выразил мнение, что загадывать желания на Новый год полезно.

Психолог назвал полезным загадывание желаний на Новый год
© Russian.rt.com

«Считается, что Новый год — это хорошее время для того, чтобы подвести итоги прошлого года и что-то спланировать на будущее. И в этом смысле загадывание желаний — это очень хороший способ фокусировки на своих целях, ценностях и ожиданиях от будущего», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, это помогает лучше понять себя и свои желания.

Как правильно загадывать желания, рассказал психолог

Как отметил Шляпников, даже если загаданное не сбудется, это всё равно окажется полезным, так как появится «лишний повод для самоанализа».

«С точки зрения психолога, загадывание желаний и возвращение к ним — это как раз очень хороший повод проанализировать, что было сделано, что хочется сделать, задуматься о себе, о своих целях», — добавил эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о том, что представляет собой истинное счастье.

Психология