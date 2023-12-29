Названа способная спасти отношения простая ежедневная привычка

Одна простая ежедневная привычка может изменить отношения в лучшую сторону, рассказала коуч и эксперт по отношениям Эстон Симмондс. Способную спасти брак привычку она раскрыла изданию Mirror.

© Unsplash.com

Симмондс посоветовала выделять хотя бы пять минут в день, чтобы сесть рядом с партнером за чашкой чая или кофе.

«Мы начинаем с того, что рассказываем друг другу о своих мыслях про самих себя и про отношения. Важно слушать и говорить в течение минуты по очереди», — рассказала коуч.

По ее словам, в начале разговора нужно похвалить партнера за то хорошее, что он сделал, и только потом переходить к просьбам что-то исправить. После, продолжила Симмондс, нужно обсудить цели — личные и совместные.

«Наконец, необходимо определиться, что нужно предпринять — если вообще нужно — и запланировать эти действия. Например, вам нужно назначить свидание, сменить приоритеты. Этот последний шаг в беседе должен внести ясность относительно конкретных поступков и лучших совместных решений», — заключила она.