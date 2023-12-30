Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что при проблемах с потенцией, нужно лечиться, а не заводить роман на стороне. Такой совет получила женщина, которая пожаловалась на интимную жизнь с мужем, пишет The Guardian.

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44-летняя читательница рассказала, что она замужем уже 20 лет. Все эти годы она отказывалась от секса с проникновением из-за того, что у мужа быстро наступает эякуляция. Женщина утверждает, что раньше эта проблема ее не тревожила, так как супруги много экспериментировали с другими видами интимной близости, но в последнее время она стала чаще думать об этом.

«Я чувствую себя виноватой, что ввела в заблуждение себя и мужа. Как бы смешно это ни звучало, я понимаю, что хочу завязать роман, о котором супруг будет знать и который он будет принимать», — рассказала женщина.

Она также поинтересовалась у психотерапевта, насколько ее желания нормальны.

В ответ на письмо Стивенсон Коннолли указала, что преждевременная эякуляция легко поддается лечению. Для этого, по словам специалистки, нужно обратиться к сексопатологу, который поможет мужчине освоить специальные техники. Помимо этого, продолжила психотерапевт, существуют позиции, в которых можно дольше заниматься сексом и получать больше удовольствия.