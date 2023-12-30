Россияне признались, каким способом загадают желание в новогоднюю ночь
МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Россияне используют разные способы, чтобы загадать желание в новогоднюю ночь. Самый распространенный вариант – мысленное проговаривание мечты под бой курантов.
«А вот письма Деду Морозу или спрятанный под подушкой список пользуются гораздо меньшей популярностью», – передает Life.
17 % россиян записывают мечты на бумаге и бросают пепел в шампанское. Самое популярное желание у граждан – это крепкое здоровье, загадать его планируют 54 % опрошенных.
Также россияне хотят попросить улучшения финансового положения, счастья, отправиться в путешествие. Часть граждан желает в новом году привести себя в форму.
Нередко люди под куранты просят для себя любви, помощи в достижении различных целей, новую работу или мечтают о создании семьи. Кроме того, 13 % россиян хотят избавиться от вредных привычек.
Ранее «ФедералПресс» писал, как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно точно сбылось. Есть несколько верных способов.