Россияне признались, каким способом загадают желание в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Россияне используют разные способы, чтобы загадать желание в новогоднюю ночь. Самый распространенный вариант – мысленное проговаривание мечты под бой курантов.

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«А вот письма Деду Морозу или спрятанный под подушкой список пользуются гораздо меньшей популярностью», – передает Life.

17 % россиян записывают мечты на бумаге и бросают пепел в шампанское. Самое популярное желание у граждан – это крепкое здоровье, загадать его планируют 54 % опрошенных.

Также россияне хотят попросить улучшения финансового положения, счастья, отправиться в путешествие. Часть граждан желает в новом году привести себя в форму.

Нередко люди под куранты просят для себя любви, помощи в достижении различных целей, новую работу или мечтают о создании семьи. Кроме того, 13 % россиян хотят избавиться от вредных привычек.