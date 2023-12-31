Психиатр Тетюшкин назвал причины отсутствия новогоднего настроения

«Причины отсутствия новогоднего настроения могут быть совершенно разные, начиная от классики — растущих цен, социальной неустроенности, проблем, кредитов и так далее. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый год. Не следует расценивать Новый год как какую-то дату, в которую все обязаны веселиться, быть счастливы и восторгаться прошедшим годом или наступающим. У нас Новый год — это нарастающая к концу декабря кульминация, то есть напряжение растёт — судорожный поиск подарков, всем надо угодить, поздравить, всех надо порадовать, самому надо быть счастливым, получить кучу ненужных вещей, подарков, поздравлений, ответить людям, которых ты уже вообще забыл, как зовут. У части людей все эти новогодние хлопоты перерастают в ещё одну дополнительную нагрузку, когда у них и так сил никаких нет.



Я бы, наверное, относился к вопросу новогоднего настроения просто несколько проще. Никто не обязан быть в каком-то неудержимом восторге. Если же речь идёт не о том, что человек просто чрезмерно утомлён всеми этими новогодними приготовлениями и хлопотами, которые на него свалились в дополнение к тому, что у него ещё и годовой отчёт висит, а он постоянно имеет сниженное настроение на фоне того, что все вокруг демонстрируют радость, это начинает его бесить ещё больше — это уже, наверное, повод обратиться за помощью к специалисту и корректировать своё состояние вместе с ним».



Ранее стало известно, что каждый второй москвич признался в отсутствии новогоднего настроения. Исследование провёл сервис SuperJob, оно есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».