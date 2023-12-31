Эксперты назвали желания, которые нельзя загадывать в новогоднюю ночь

Новый год — время исполнения желаний. При этом есть тонкости, которые нужно учитывать, чтобы не нарушать законы Вселенной. Психолог Ирина Грекова и бизнес-коуч Вера Фишингер рассказали, какие мечтания лучше не загадывать в эту ночь.

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Нельзя загадывать желания за других

Желания для близких часто пронизаны благими намерениями, тем не менее это может привести к неверному исполнению или исполнению не в лучшем виде. Эксперты советуют каждому предоставить свободу выбора и желаний, а также фокусироваться на собственных.

Стоит избегать отрицательных формулировок

Важно формулировать свои желания позитивно. Используя частицу «не», люди рискуют привлечь то, чего не хочется. Вместе «не хочу болеть» лучше загадать «хочу быть здоровым», отметили Грекова и Фишингер. По их мнению, позитивные формулировки укрепляют позитивную энергию для исполнения желания.

Нельзя желать зла другим

Новогодняя ночь — не время для мести или негативных пожеланий. Желания, направленные на зло, могут вернуться к человеку. Эксперты советуют лучше пожелать обидчику мудрости и понимания, что поможет ему стать лучше.

Нельзя формулировать слишком конкретные желания

Желания получить конкретную должность или встретить конкретного человека может быть не таким привлекательным, как ожидалось. Лучше фокусироваться на том, что человек хочет получить от этой ситуации и отношений, а не на конкретных деталях.

Не нужно ограничивать себя в желаниях о богатстве

Загадывая желания на точную сумму денег, человек сам может ограничить потенциальные возможности. Лучше поставить свои желания на более высокий уровень, позволяя Вселенной предложить все, что она может дать, Rsute.ru.