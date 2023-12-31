Почему люди ссорятся в новогодние праздники и как быстро помириться

Для некоторых радость, а для кого-то испытание 10 дней праздников. И к испытаниям люди относят и долгое пребывание друг с другом под одной крышей. Психологи говорят, что именно в новогодние праздники, когда мы все так ждем чуда, родные и близкие ссорятся в 3—4 раза чаще. Есть несколько причин конфликтов.

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А я все сама

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«Я за детьми смотрю и праздничный стол готовлю. Мне надо еще себя в порядок привести. А мой лежит на диване. В итоге поссорились и не разговорились даже за праздничным столом».

На самом деле, ситуация довольно распространенная. Мужчина ложится на диван с чувством выполненного долга после того, как собрал елку. «Бабские дела по кухне» его не касаются. Но это вопрос воспитания, а точнее, воспитания привычек в семье. Наверняка у вас это происходит не только в праздники, вообще, роли распределены так, что мужчина в быту делает минимум, а все остальное лежит на женщине.

Тогда нужно попросить мужа помочь приготовить еду или развлечь детей. Он ведь не телепат, не может читать ваши мысли. Пусть отведет малышей погулять, поиграет с ними. Или поможет вам разделать рыбу, зарядив предварительно приставку для детей.

Еще один вариант, который снимет сразу всю головную боль с вас и вашего благоверного — оплатите доставку готовой еды, только заранее сделайте заказ в ресторане к конкретному числу и времени. Чтобы вам не отказали в день праздника из-за большой загруженности кухни.

Еще одна распространенная ошибка — пытаться готовить на все 10 дней в день праздника. Поумерьте свой пыл: разгрузиться от салатов с майонезом, жареной пищи тоже нужно. Готовьте только из расчета на один праздничный день. А потом лучше сварите суп всей семьей. Это будет полезнее.

Разногласия по поводу «сценария» праздника

«Я хотела праздновать с друзьями на озере, он — валяться дома у телевизора. В итоге я поехала с друзьями, он обиделся и ушел отмечать к родителям. Но 3 января мы помирились. Теперь договариваемся обо всем заранее».

Одна из самых частых причин конфликтов молодых пар. Каждый заряжен своими традициями и понятиями, как отмечать Новый год, это идет из семьи.

«Традиции празднования, круг общих знакомых еще не сложились, и каждый руководствуется своими представлениями о празднике. Чтобы избежать ссор, договоритесь заранее, кто сколько раз пойдет на уступки. Или встретьте Новый год так, как никто из вас еще не встречал», — советует Юлия Заволокина, психолог, диагност, физиономист.

К чьим родителям идти

Еще одна распространенная причина конфликтов молодых пар. Считается, что Новый год — семейный праздник. Значит, его нужно отмечать с родителями. Но каждый начинает тянуть одеяло на свою сторону, говорить, что его папа и мама важнее, что приводит к ссоре.

«Семьи ждут вас к новогоднему столу, но вы никак не можете выбрать, к кому идти, чтобы не было обидно. Оставьте эту затею и встретьте праздник так, как хотите, именно вы, а на посещение родственников есть длинные каникулы», — говорит Юлия.

Если идея семейного праздника все же вас не оставляет, есть смысл позвать всех ваших родителей в ресторан. Спорим, вы никогда не отрывались с ними в караоке?

Подарки

Надя Шевелева из «Иронии судьбы» действительно мечтала о дорогих французских духах, как и Ипполит о бритве с «этими, как его, плавающими ножами». Герои четко знали о предпочтениях другу друга, и о том, что каждый хотел получить.

Но реальность — не кино. В Новый год, как водится, кто во что горазд. Не обращая внимания на то, что хочет партнер, вы снова не мудрствую лукаво, дарите ему очередной галстук, а он вам сковородку. Но вы ведь женщина, а не кухонный комбайн. Вот и опять конфликт.

«Некоторые — мастера дарить ненужные вещи. Мужчины могут презентовать кастрюлю или швабру, а женщины — банальный годовой запас носков и дезодорантов. Для одних такие подарки могут прийтись ко двору, а кто-то устроит скандал. Из этой ситуации есть два выхода. Первый — это смириться и думать о том, что человек старался, тратил время на выбор подарка. Но более продуктивный — оговаривать ваши желания», — советует Юлия.

Знакомая нашей редакции завела в компании традицию (она часто отмечает Новый год с друзьями). Перед праздником они присылают друг другу на почту виш-листы (то есть список подарков, которые бы хотели получить). Для составления используют специальные сайты, таких много в сети. Из списка каждый бронирует тот подарок, который подарит. Остальные будут знать, что подарок уже занят и выберут что-то еще. Так, каждый получает в Новый год то, что действительно хочет, как Надя и Ипполит.

Ссоры между гостями

Когда празднование Нового года превращается в болтологию за столом, жди беды. Ведь есть список запретных тем, которые могут стать причиной не то что для ссор, а и для грандиозного скандала. К этому относится и политика, и разного рода советы, как жить.

«Обсуждение за столом „острых“ тем часто приводит к конфликтам. Гости могут начать критиковать еду на столе, давать советы по воспитанию детей, отношений с мужем и тому подобное. Избежать таких ситуаций поможет сценарий праздника, игры, в которые можно играть за столом», — советует Юлия.

Если вы видите, что гости заскучали, включите музыку, начните танцевать или отправляйтесь на прогулку. Можете заранее закупить фейрверк и запускать его. Это тоже дарит праздничное настроение.

Ожидание чуда

В Новый год мы все, как в детстве, ждем чуда, и что оно случится само собой. И в этом наша ошибка. Ведь мы-то уже большие и знаем, что Дед Мороз — это сосед Вася, который халтурит на праздниках. Он не решит наших проблем, достав подарок из волшебного мешка.

Так, ваш муж вдруг не станет чутким и всепонимающем с наступлением Нового года, свекровь не переметнется на вашу сторону, а дети не превратятся в послушных отличников по мановению волшебной палочки. И не нужно устраивать скандал из-за того, что родные не оправдали ваших праздничных ожиданий. Важно помнить, что Новый год — это новый этап. А чудеса творим в своей жизни мы сами. Главное — загадать желание под бой курантов и двигаться плавно к его осуществлению, сколько бы это ни заняло времени.