Один дома в Новый год. Почему бы и да

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Новый год в одиночестве. Новый год принято считать семейным праздником, и его и предпочитают встречать в кругу нескольких поколений. И обычно, если человеку не с кем отпраздновать, это воспринимается как нечто очень грустное. И даже советы, как встретить Новый год в одиночестве, сводятся к тому, чтобы этого избежать. Но отпраздновать и в одиночестве можно так, что вспоминать об этом будет всегда приятно и весело. Именно так и сделали герои нашего материала.

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Анна, 30 лет, лешмейкер

Смотришь фильм "Один дома", ешь мороженое ведрами, готовишь новогодние салаты, да ещё никто не мешает! Почему бы и да? Когда ты целыми днями в течение всего года контактируешь с людьми, наступает момент, когда тебе хочется побыть одному. Абсолютно одному. В бьюти-сфере декабрь всегда очень загружен, очень много работы, ты отдаёшь много энергии, и остаться одному в новогоднюю ночь - это просто праздник, а новогодняя атмосфера помогает набраться сил ещё на один трудовой год.

Вероника, 34 года, массажист

Так получилось, что на прошлый Новый год я заболела, лежала с температурой. Тогда вообще много кто болел. И получилось, что в новогоднюю ночь я была одна, но я скажу, что мне понравилось! Я вполне комфортно себя чувствовала. К ночи у меня спала температура и мне вообще было классно. Кстати, я всегда думала, что пропустить бой курантов так страшно. Нет, это не страшно. Я пропустила. Я как раз мылась в то время. Вышла из душа - было как раз 00:02. Я такая: "О, Новый год пропустила. Думаю, ну и ладно. Ну зато чистой в новом году буду". Я съела торт, выпила вкусно запаренный имбирь с лимоном. Посмотрела салюты из окна, по телевизору шла новогодняя программа, горела ёлка, был рядом кот? и всё было прекрасно. Мне особо и компания не нужна была, ну не хотелось, чтобы кто-то был со мной. Это именно тот момент, когда ты баланс с собой ловишь, в такой гармонии с собой находишься. Твоя компания - это самое идеальное, что могло случиться на Новый год. Скажу так: лучше быть с приятным человеком - с собой, а не с абы какой компанией. И даже если я и собиралась на Новый год к родителям, всё-таки это семейный праздник и хочется его в семейном кругу проводить, в принципе, не сильно расстроилась, что не получилось. Мне было комфортно наедине с собой.

Наталья, 40 лет, продавец

Так получилось, что несколько лет подряд я на Новый год работала, так как 31 декабря все ещё идут за хлебом до самого вечера. Приходила домой уже без сил, идти куда-то ещё в гости, наряжаться не хотелось. Я просто брала шампанское, делала бутерброды с икрой и отмечала Новый год одна дома. Так это вошло в привычку, причём мне это нравится. И даже сейчас, когда у меня маленький ребёнок, а 31 декабря - выходной, мой Новый год прежний - бокал шампанского и бутерброды, мне никто не нужен. Мне и так празднично!

Владислав, 31 год, дизайнер

Было дело, что приходилось одному отмечать Новый год, когда мне было 15 лет. Я тогда лежал в больнице. Скажу так: каждый человек может столкнуться с тем, что в какие-то дни или периоды он остаётся один, наедине с собой. И если вам наедине с собой плохо, то, получается, вы в компании, в которой не хотите находиться. Отсюда я могу сделать вывод, что нужно примириться со своими тараканами и демонами, и сделать "свою компанию" кайфовой - большой труд и много усилий. Только не увлекайтесь, потому что обратная дорога из компании в одного сложна и терниста. Вы просто не должны испытывать дискомфорт от своего общества. И это не призыв к мизантропии. Проще выбрать блюда, фильмы, музыку или книгу, плюсов много.

Виталий, 37 лет, таксист

Как-то мне поставили рабочие смены на 31 декабря и 1 января. Я тогда жил с мамой, она уехала на Новый год к родственникам в другой регион, и я остался один. Вечером пришёл домой с работы, накрыл стол, в 12 часов выпил шампанского и лёг спать. Утром проснулся и пошёл на работу. Для меня это был обычный день. Не сказал бы, что это был негативный опыт. Отпраздновал позже - в выходной с друзьями.

Мария, 27 лет, филолог

Пару лет подряд я встречала Новый год дома только в компании собаки. Так получалось, потому что мой молодой человек, с которым я тогда жила, - музыкант, и новогодняя ночь была у него рабочей. Поэтому я не чокалась шампанским под бой курантов, а смотрела в окошко, как другие празднующие запускали фейерверки, и подбадривала собаку, которая радовалась ярким всполохам. До полуночи я позвонила бабушке, которая живёт в другом часовом поясе - у неё тогда уже наступил новый год. А после полуночи - поздравляла родителей по телефону. Мне не было грустно, что я одна. Потому что я знала, что к трём ночи вернётся мой музыкант и мы встретим Новый год по Москве. Вообще после таких случаев понимаешь, что момент 00:00 слегка переоценён, - настрой и внутренняя гармония важнее цифр на часах. А в более крупном масштабе, думаю, этапы жизни, деятельности и духовного развития человека отмеряются не календарными Новыми годами.

Владимир, 36 лет, SMM-специалист

Мне нравится встречать Новый год одному. Отношусь к этому празднику довольно спокойно и к концу декабря обычно устаю от предновогодней суеты. Поэтому 31 декабря хочется уже выдохнуть, спокойно нарезать оливье и перевести дух. И можно завалиться спать в полночь или до утра залипать в видосы на YouTube - всё по настроению и ты свободен делать, что хочешь. Иногда встречаю НГ с семьёй или друзьями - конечно, это приятно и гораздо веселее, но в эту ночь я чаще склоняюсь к комфорту и спокойствию, чем к энергичному празднованию и шумному застолью.

Помните, что вы проводите праздник не в одиночестве, а с собой, а вы у себя - лучший!