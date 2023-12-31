Как правильно сформулировать желание в новогоднюю ночь, рассказала психолог

Как лучше сформулировать желание в новогоднюю ночь, рассказала психолог Адаскина
Формулировать новогодние желания лучше конкретно и постараться в деталях представить, как изменится жизнь после исполнения мечты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук Анна Адаскина.
«Задумайтесь, достаточно ли конкретно ваше желание? Постарайтесь вообразить желаемое во всей конкретике и деталях. Что изменится в вашей жизни, когда это произойдет? Попробуйте представить изменения в разных сферах жизни: в отношениях, в работе, в образе жизни, и честно ответить на вопрос – действительно ли вам нравится нарисованная картина?», – сказала Адаскина.
Эксперт также рекомендовала загадывать желания, исполнение которых не зависит от других людей.
«Желания «про других людей» обычно не очень эффективны, ведь каждый сам управляет своей жизнью», – пояснила она.
Кроме того, следует представить, какие шаги можно сделать для воплощения своего желания в жизнь, добавила Адаскина.
«Если в голову не приходит ни единой мысли, то, похоже, с этим желанием что-то не так. Прислушайтесь к себе – если возникают теплые чувства, вы на правильном пути, но если вы не слышите отклика или чувствуете дискомфорт – остановитесь и переформируйте свою просьбу», – заключила специалист.
Ранее «Рамблер» писал о том, каким образом россияне будут загадывать желание при встрече Нового года.