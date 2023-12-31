Как правильно сформулировать желание в новогоднюю ночь, рассказала психолог

«Если в голову не приходит ни единой мысли, то, похоже, с этим желанием что-то не так. Прислушайтесь к себе – если возникают теплые чувства, вы на правильном пути, но если вы не слышите отклика или чувствуете дискомфорт – остановитесь и переформируйте свою просьбу», – заключила специалист.