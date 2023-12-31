Донской психолог рассказала, какие вещи необходимо сделать до Нового года
В предновогодней суете люди часто забывают о самых важных вещах, которые стоит сделать в канун Нового года. Психолог Екатерина Трофимова рассказала, что необходимо успеть до боя курантов. Ее слова передает газета «Молот».
В первую очередь специалист советует довериться службе доставки, а не тратить время, нервы и силы на походы в магазины.
«Благодаря службе доставки можно не суетиться, а наслаждаться предвкушением долгожданного праздника. Представьте сказочную скатерть-самобранку, на которой появляются вкусные блюда, пусть не только приготовленные вами, но и заказанные. Это ещё и возможность попробовать то, что раньше никогда не ели, например, экзотические фрукты. А заодно удивить своих родных и близких», – считает она.
Психолог также рекомендует перед праздником не подводить итоги года и не портить этим новогоднее настроение.
«Лучше поблагодарить 2023 год за то, что он дал, за тех людей, которых он принёс, за произошедшие события, конечно же, за то, что мы живы и здоровы. Важно сказать спасибо себе, родным и близким, друзьям. И с чувством благодарности идти встречать Новый год», – заявляет специалист.
При этом Трофимова отмечает, что такой подход может подойти не всем. Некоторым людям важно в конце года подвести итоги и построить планы на новый.
«Главное – не забывать о родных и близких, потому что самое ценное в нашей жизни – это любовь и время, которое мы уделяем друг другу. Если даже вы не подготовили подарок или находитесь далеко друг от друга, то обязательно напишете и отправьте те самые слова, которые тронут сердце близкого и любимого человека, вызовут улыбку. Я верю в то, что счастье, смех, улыбка продлевают нашу жизнь», – рассказала Екатерина.
И конечно, нельзя забывать о подарках.
«Получить заветную коробочку, открыть её это, наверное, и есть то самое новогоднее чудо, которое ждут не только малыши, но и взрослые. Наши мечты должны сбываться», – подытожила Трофимова.