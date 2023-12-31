Психолог рассказала, какие вещи необходимо сделать до Нового года

«Главное – не забывать о родных и близких, потому что самое ценное в нашей жизни – это любовь и время, которое мы уделяем друг другу. Если даже вы не подготовили подарок или находитесь далеко друг от друга, то обязательно напишете и отправьте те самые слова, которые тронут сердце близкого и любимого человека, вызовут улыбку. Я верю в то, что счастье, смех, улыбка продлевают нашу жизнь», – рассказала Екатерина.