4 причины, почему вы привлекаете неадекватных мужчин

Низкая самооценка, страх одиночества и другие причины, почему вы привлекаете неадекватных мужчин
Как говорят специалисты, примерно половину обращений к психологам составляют женщины, регулярно попадающие в токсичные отношения с мужчиной.
Почему так происходит, мы решили выяснить вместе с сексологом Галиной Ветровой.
Вы игнорируете необычное поведение мужчины
В первые месяцы отношений пара неосознанно игнорирует «красные флажки», буквально обожествляя друг друга. Галина:
«Не все критически оценивают нового партнера, причем многие перепрыгивают из одних токсичных отношений сразу в другие».
Специалист советует включать голову в самые первые дни общения и реагировать на любые тревожные сигналы со стороны нового мужчины.
Проблемы с самооценкой
Женщина, уверенная в себе, никогда не позволит мужчине перейти границы дозволенного, чего не скажешь о той, которой еще предстоит работа над самооценкой. Сексолог:
«Если вы выстроили личные границы, токсичный партнер ничего не сможет с этим сделать, а такие люди чувствуют, кого можно продавить».
Манипуляторы действительно слетаются как пчелы на мед, если понимают, что у женщины проблемы с принятием себя. Подумайте об этом.
Страх одиночества
Еще один магнит для неадекватных партнеров — женщина, которая страшно боится одиночества. В такой ситуации женщина готова согласиться на любые условия, лишь бы мужчина был рядом.
«Это очень опасный момент, так как такие женщины со временем принимают абьюз за норму», — поясняет Галина.
Желание помочь мужчине
Синдром «спасательницы» не несет для женщины никакой пользы, при этом таких случаев очень много, если верить статистике психологов. Галина:
«Женщине из раза в раз кажется, что ее миссия — помочь мужчине справиться с зависимостями, психологическими проблемами и т. д. Но тут надо понимать, что без желания мужчины исправиться все это бесполезно».