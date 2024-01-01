4 причины, почему вы привлекаете неадекватных мужчин

Как говорят специалисты, примерно половину обращений к психологам составляют женщины, регулярно попадающие в токсичные отношения с мужчиной.

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Почему так происходит, мы решили выяснить вместе с сексологом Галиной Ветровой.

Вы игнорируете необычное поведение мужчины

В первые месяцы отношений пара неосознанно игнорирует «красные флажки», буквально обожествляя друг друга. Галина:

«Не все критически оценивают нового партнера, причем многие перепрыгивают из одних токсичных отношений сразу в другие».

Специалист советует включать голову в самые первые дни общения и реагировать на любые тревожные сигналы со стороны нового мужчины.

Проблемы с самооценкой

Женщина, уверенная в себе, никогда не позволит мужчине перейти границы дозволенного, чего не скажешь о той, которой еще предстоит работа над самооценкой. Сексолог:

«Если вы выстроили личные границы, токсичный партнер ничего не сможет с этим сделать, а такие люди чувствуют, кого можно продавить».

Манипуляторы действительно слетаются как пчелы на мед, если понимают, что у женщины проблемы с принятием себя. Подумайте об этом.

Страх одиночества

Еще один магнит для неадекватных партнеров — женщина, которая страшно боится одиночества. В такой ситуации женщина готова согласиться на любые условия, лишь бы мужчина был рядом.

«Это очень опасный момент, так как такие женщины со временем принимают абьюз за норму», — поясняет Галина.

Желание помочь мужчине

Синдром «спасательницы» не несет для женщины никакой пользы, при этом таких случаев очень много, если верить статистике психологов. Галина: