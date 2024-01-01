Правда ли, что под воздействием алкоголя окружающие кажутся привлекательнее

Принято считать, что в состоянии алкогольного опьянения человек может показаться вам симпатичнее, чем на трезвую голову. Ученые из Портсмутского университета решили проверить это суждение и выяснить, действительно ли высокий градус в крови настолько влияет на восприятие.

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Исследование, в котором приняли участие 99 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 62 лет, показало, что алкоголь ухудшает распознавание симметрии, но не влияет на оценку привлекательности. Участникам демонстрировали фотографии незнакомцев — как оригинальные, так и искаженные. Респонденты неизменно оценивали естественные лица как более привлекательные, независимо от уровня их опьянения и того, могли ли они распознать, какой снимок отретуширован.

При этом у ученых есть свое объяснение так называемого эффекта «пивных очков», когда кто-то кажется вам сексуально привлекательным исключительно под влиянием выпивки.