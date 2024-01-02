Как максимально эффективно отдохнуть в праздники

«Если человек не способен провести длительное время без бесполезного потребления контента, то здесь уже может потребоваться помощь специалиста. Также важно знать, что после длительных выходных некоторые люди сталкиваются со снижением продуктивности и концентрации, иногда — с хандрой и апатией. Это происходит из-за так называемого позитивного стресса, когда после отдыха и положительных эмоций снижается уровень адреналина. Этот гормон вырабатывается не только на фоне ощущения опасности и негативного стресса. В частности, от него зависит наша внимательность и эффективность», — заявила психолог.