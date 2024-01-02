Почему забота о себе не поможет от эмоционального выгорания

Зачастую, когда мы чувствуем себя истощёнными или расстроенными, кажется, что забота о себе может избавить от негативных эмоций. Поэтому вместо обращения к психологу или врачу мы выбираем новую покупку, вкусный ужин или ванну с пенной. Но психиатр Пуджа Лакшмин настаивает : уход за собой не поможет справиться с переживаниями .

Эксперт рассказала, что в последние время она часто сталкивается с пациентами, которые считают себя виноватыми в своём плохом самочувствие. По их мнению, они так истощены из-за того, что не умеют правильно за собой ухаживать. Но Пуджа уверена, никакая ванна или покупки не помогут, если не разобраться с источником стресса. Психиатр рассказала, что маркетологи сделали из большинства товаров и услуг — средство от депрессии, однако это всего лишь пластырь, который успокоит боль, но не вылечит рану.