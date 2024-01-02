Психиатр объяснила, почему забота о себе не поможет от эмоционального выгорания
Зачастую, когда мы чувствуем себя истощёнными или расстроенными, кажется, что забота о себе может избавить от негативных эмоций. Поэтому вместо обращения к психологу или врачу мы выбираем новую покупку, вкусный ужин или ванну с пенной. Но психиатр Пуджа Лакшмин настаивает: уход за собой не поможет справиться с переживаниями.
Эксперт рассказала, что в последние время она часто сталкивается с пациентами, которые считают себя виноватыми в своём плохом самочувствие. По их мнению, они так истощены из-за того, что не умеют правильно за собой ухаживать. Но Пуджа уверена, никакая ванна или покупки не помогут, если не разобраться с источником стресса. Психиатр рассказала, что маркетологи сделали из большинства товаров и услуг — средство от депрессии, однако это всего лишь пластырь, который успокоит боль, но не вылечит рану.
По мнению специалиста, мы часто используем простые пути для того, чтобы абстрагироваться от проблемы. Однако, если её не решить, никакие отвлекающие факторы не помогут, вы будете продолжать испытывать стресс:
Дело не в том, что йога плоха или что ванны с пеной плохи, а в том, как вы её используете. Вы используете это, чтобы избегать другой проблемы в своей жизни?