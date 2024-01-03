Психолог объяснила, как выявить манипулятора

Психолог Алексеева объяснила, как выявить манипулятора
Нередко в жизни людей встречаются умелые манипуляторы, которые умело управляют ими. Телесный психолог Катерина Алексеева рассказала, как понять, что вами манипулируют.
— Самая частая манипуляция — давление на чувство вины. То есть, если вы замечаете, что вас пытаются выставить «крайним» в чем-то, не исключено, что человек хочет что-то из этого получить. Кроме того, манипулятор может проявлять инициативу, но не брать на себя ответственность, а также давить на жалость, — рассказала она.
По словам Алексеевой, манипуляторы также могут отказываться от общения, не брать трубку, когда им звонят, не отвечать в мессенджерах.
Кроме того, мужчины-манипуляторы часто начинают использовать тему внешности, легкими намеками они заставляют человека чувствовать себя неправильным, передает портал «Подмосковье сегодня».
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