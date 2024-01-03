Психолог объяснила, как выявить манипулятора

— Самая частая манипуляция — давление на чувство вины. То есть, если вы замечаете, что вас пытаются выставить «крайним» в чем-то, не исключено, что человек хочет что-то из этого получить. Кроме того, манипулятор может проявлять инициативу, но не брать на себя ответственность, а также давить на жалость, — рассказала она.