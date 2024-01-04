Когда модные методы не работают: врач рассказал, как побороть стресс
Доктор медицинских наук Светлана Каневская пояснила, что хронический стресс формируется реакцией организма на сложные ситуации, с которыми каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Стресс возникает в тяжёлый момент, проявляется выбросом адреналина, учащенным сердцебиением и повышенным пульсом. Если стресс возникает часто, то становится хроническим. Это длительное, всепроникающее чувство давления или подавленности.
Прежде всего, чтобы уберечь организм, необходимо минимизировать тревожные факторы. Можно начать активно заниматься спортом, достаточно спать, правильно питаться, выделять время не только на работу, но и на отдых.
Кроме того, важно тренировать осознанность. Необходимо образ мышления перенастроить так, чтобы концентрация была только на настоящем моменте.
Врач подчеркнул, что модные методы борьбы с депрессией, такие как глубокое дыхание, техники релаксации и медитации, не всегда работают.
Если самостоятельно не получается выйти из подавленного состояния, необходимо обратиться ща помощью к специалисту, пишут "Известия".