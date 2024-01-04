Когда модные методы не работают: врач рассказал, как побороть стресс

Доктор медицинских наук Светлана Каневская пояснила, что хронический стресс формируется реакцией организма на сложные ситуации, с которыми каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Стресс возникает в тяжёлый момент, проявляется выбросом адреналина, учащенным сердцебиением и повышенным пульсом. Если стресс возникает часто, то становится хроническим. Это длительное, всепроникающее чувство давления или подавленности.

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Прежде всего, чтобы уберечь организм, необходимо минимизировать тревожные факторы. Можно начать активно заниматься спортом, достаточно спать, правильно питаться, выделять время не только на работу, но и на отдых.

Кроме того, важно тренировать осознанность. Необходимо образ мышления перенастроить так, чтобы концентрация была только на настоящем моменте.

Врач подчеркнул, что модные методы борьбы с депрессией, такие как глубокое дыхание, техники релаксации и медитации, не всегда работают.