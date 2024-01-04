Маркетолог объяснила, как людей побуждают к покупкам в период праздников
Маркетолог и предприниматель Людмила Тришкина на примере кофейни эксклюзивно для RuNews24.ru объяснила, как в период праздников нас стимулируют к дополнительным тратам.
Маркетолог отметила, что как потребитель, так и бизнес готовятся к периоду праздников заранее. Продумывается всё до мелочей: от украшений зала до дизайна пакетов. Ведь время праздников – это как раз то время, когда люди готовы платить за эмоции и волшебное ощущение праздничного события.
«Главным форматом больших продаж являются предложения, которые эстетично оформлены, вызывают яркие эмоции, а также комплексно помогают клиенту решить задачу. Люди готовы платить за эмоции, за праздник, за приятное, красивое и лёгкое времяпровождение, им мечтается отдохнуть и не думать о рабочих буднях», - считает эксперт.
Так, маркетолог привела ряд «лайфхаков», которые используют представители бизнеса. Присмотритесь, может вы уже замечали такие приёмы, например, в кофейне, или в любом другом общепите.
Итак:
- Обязательно украшение витрин и входной группы заведения: посетителям приятно сфотографироваться и провести время в стильном месте;
- Ввод в меню новогодних позиций, например, напитков, которые будут вызывать интерес у покупателя;
- Все праздники проходят беспроигрышные лотереи, что также привлекает дополнительно посетителей;
- Поощряются фотосессия внутри и снаружи помещения и размещение с отметкой заведения в социальных сетях, самый креативный контент получает вознаграждение;
- Каждому посетителю в дни праздников вручаются небольшие подарки, например, стикеры с логотипом заведения, что также вызывает интерес и приток посетителей;
- Размещение дополнительных товаров, например, тематических открыток, свечек, что может создать уют и праздничное настроение;
- Заведения «партнёрятся» со смежным бизнесом по привлечению посетителей для проведения совместных мероприятий.
«Мои коллеги также продумывают визуальные и эмоциональные продажи через своё предложение, выполненное «под ключ», что помогает человеку почувствовать заботу, а бизнесу получить значительную прибыль», - подытожила маркетолог.