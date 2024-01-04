Маркетолог объяснила, как людей побуждают к покупкам в период праздников

Маркетолог и предприниматель Людмила Тришкина на примере кофейни эксклюзивно для RuNews24.ru объяснила, как в период праздников нас стимулируют к дополнительным тратам.

Маркетолог отметила, что как потребитель, так и бизнес готовятся к периоду праздников заранее. Продумывается всё до мелочей: от украшений зала до дизайна пакетов. Ведь время праздников – это как раз то время, когда люди готовы платить за эмоции и волшебное ощущение праздничного события.