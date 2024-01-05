Что такое синдром разбитого сердца и можно ли от него умереть? Ответ врача

Кардиолог Бокерия: сильный стресс может навредить даже здоровому сердцу. Синдром разбитого сердца — это состояние, которое развивается у людей, переживших серьёзный стресс, если до этого у них не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Проявляется этот синдром драматическим ухудшением функций сердца. О том, чем опасно это состояние, рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

По словам кардиолога, это состояние впервые было описано японскими учёными в 1990-х годах. Официально синдром известен как кардиомиопатия такоцубо. Проявляется он резким угнетением насосной функции левого желудочка сердца — тот внезапно расширяется и ослабевает. Чаще всего синдром разбитого сердца появляется у женщин старше 40 лет.

Учёные считают, что причина таких изменений в сердце — резкий скачок адреналина из-за стресса.