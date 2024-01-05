Как найти вторую половинку и вести себя на первом свидании

Математик Гихан Марасингха вычислил нужное количество свиданий для обретения идеального партнера. Он подсчитал, что из 100 назначенных свиданий успешным окажется 37-е. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Евгения Фомина, как найти вторую половинку.

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Как искать партнера

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По словам специалиста, важно не ставить себе цель найти партнера любыми способами. Такой человек выглядит как жертва и не привлекает внимания противоположного пола.

— Не нужно делать сверхзначимость из поиска партнера. У человека в данной ситуации появляется когнитивное искажение по типу отожествления. Я не советую останавливаться на мысли, что нужно обязательно найти своего партнера любой ценой. Если эта идея становится сверхценной, то на свиданиях это чувствуется. Человек находится в зависимой, слабой и жертвенной позиции. Он всем своим видом говорит: «Пожалуйста, выбери меня, я хороший или хорошая». Никому не нравятся жертвы — их удобно только использовать. Лучше заранее избежать развития таких сценариев, — сказал Фомин.

Эксперт отметил, что нужно перевести желание встретить свою половинку в предпочтение, которое избавляет человека от жесткого обязательства и делает его психику более гибкой.

— Нужно сказать себе:

«Я бы хотел встретить своего человека, но если этого не произойдет, я по-другому выстрою тактику своей жизни», — уверен он.

Как считает психолог, также не нужно ставить себе маниакальных целей найти вторую половинку в течение года или месяца. Приходите на свидание просто получить удовольствие от встречи и пообщаться.

На что обращать внимание при знакомстве

Специалист рассказал, что в первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид человека. Опрятность и аккуратность говорят об адекватном отношении к себе и окружающим.

— Как правило, встречают по одежке. Очевидно, что через одежду человек раскрывает свою сущность и индивидуальность. Это необязательно должна быть брендовая и дорогая одежда. Важно обратить внимание на стиль, опрятность, чистоту. Грязная обувь или рубашка не первой свежести говорит об отношении к себе и тем людям, с которыми он общается, — заметил он.

Фомин подчеркнул, что важно вести непринужденный разговор. А лучше выбрать позицию слушателя, а не рассказчика:

— Во время непринужденного разговора можно выявить ценности человека. В этой ситуации лучше слушать, чем говорить. Большая ошибка на свидании — это хвастаться, много болтать и рассказывать небылицы. Неправда потом часто вскрывается и приводит к конфузу.

Собеседник «ВМ» объяснил, какие вопросы уместно задавать на первом свидании, а какие лучше отложить на другой раз.

— Я не рекомендую задавать вопросы про бывшие отношения или финансовую сторону жизни предполагаемого партнера. Нужно спросить, каким человек видит свое будущее, о его планах, амбициях, о его детстве и отношениях с родителями, — сказал он.

Как понять, что вы понравились на первом свидании

Как отметил специалист, самый лучший показатель того, что вы понравились на свидании, когда оно прошло незаметно быстро: