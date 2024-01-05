Как достучаться в закрытую дверь и быть услышанным
Исследователи развлекательной социальной сети Фотострана.ру опросили 4500 жителей Кирова и выяснили, как достучаться до партнера, если он не слышит.
Взаимодействие между людьми всегда предполагает общение. Если нет диалога, то не может быть и взаимопонимания. Для этого важно не только разговаривать друг с другом, но и слушать и слышать. Однако зачастую парам не удается найти общий язык, что приводит к разногласиям, ссорам и даже расставаниям. Что делать в таком случае, как понять партнера и быть услышанным? Исследователи провели опрос и выяснили у россиян, что они думают по этому поводу.
35% опрошенных считают, что любой диалог нужно вести спокойно, основательно и без эмоций.
Часто пары выясняют отношения на высоких тонах. Но в этом случае никакого толка от разговора не будет, партнеры явно не услышат друг друга. А агрессия только усугубит ситуацию. Так и до драки дело может дойти или до чего-нибудь похуже. Лучше всего выпустить пар в другом месте, а с половинкой поговорить спокойно, выслушать друг друга и проанализировать ситуацию, которая привела к такому диалогу. Никогда не стоит вымещать злость друг на друге, особенно в моменты разлада, – комментирует Александр.
Специалисты согласны с мужчиной и добавляют, что люди привыкают к определенному типу взаимодействия, поэтому иногда могут пропускать некоторые слова мимо ушей. Чтобы избежать этого, стоит поменять форму подачи информации, например, не высказывать претензии, а превратить их в просьбу.
33% участников опроса предлагают действовать неожиданно во время разговора. «Когда ты не ожидаешь резких перемен, то любая новая ситуация может стать отправной точкой перемен. Например, кричит на тебя твой любимый человек, даже переходит на личности, не хочет слушать тебя и твои аргументы, а ты вдруг кидаешься ему на шею и крепко обнимаешь, а еще лучше целуешь. Успех однозначно будет гарантирован! Партнер явно будет обескуражен и скорее всего растеряется, а вместе с тем успокоится и примет новые правила игры» – рассуждает Виолетта.
32% респондентов уверены, что нужно сначала разобраться в себе.
Если любимый человек не хочет ничего слышать и слушать, то может стоит задуматься о причинах? Чаще всего дело в том, кто пытается что-то сказать. Вероятнее всего, он ранее вел себя неподобающе, оскорблял, унижал и заставлял играть под свою дудку или же сам постоянно обижался на любые слова и действия. И тогда неудивительно, что вторая половина не хочет более ничего слушать, чтобы обезопасить себя и свою психику. В таком случае нужно всерьез задуматься о своем поведении, впустить в свою жизнь положительные эмоции и поделиться ими с любимым человеком. Также можно ответить себе на вопрос: «Какое чувство я транслирую партнеру, что он не хочет со мной говорить?». Такие простые действия помогают разобраться в себе и наладить отношения, – делится Антонина.
В результате опроса исследователи выяснили, что россияне знают разные способы быть услышанными любимыми людьми и успешно их применяют.