Как достучаться в закрытую дверь и быть услышанным

Если любимый человек не хочет ничего слышать и слушать, то может стоит задуматься о причинах? Чаще всего дело в том, кто пытается что-то сказать. Вероятнее всего, он ранее вел себя неподобающе, оскорблял, унижал и заставлял играть под свою дудку или же сам постоянно обижался на любые слова и действия. И тогда неудивительно, что вторая половина не хочет более ничего слушать, чтобы обезопасить себя и свою психику. В таком случае нужно всерьез задуматься о своем поведении, впустить в свою жизнь положительные эмоции и поделиться ими с любимым человеком. Также можно ответить себе на вопрос: «Какое чувство я транслирую партнеру, что он не хочет со мной говорить?». Такие простые действия помогают разобраться в себе и наладить отношения, – делится Антонина.