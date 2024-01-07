Как вернуться к работе после праздников без стресса: топ советов от психолога

Совет № 1 В первую очередь, последний праздничный день стоит провести максимально приятно для себя, но в спокойном ритме, чтобы восстановиться и набираться сил. Питание в последние дни праздников тоже желательно сделать умеренным, полезные легкие продукты помогут восстановить организм. Совет № 2 Не стоит в первый же рабочий день бросаться в омут с головой и отдавать все силы. Плавный вход в рабочие будни с постепенной нагрузкой будет наиболее правильным. Совет № 3 Войти с легкостью в рабочие будни поможет мотивация. Подумайте, каких задач или целей вы хотите достигнуть в ближайшие полгода или год в своей карьере. Совет № 4 Еще одним эффективным способом может быть создание приятной атмосферы на рабочем месте. Создайте радость себе сами, надевайте в первую неделю новые аксессуары, наряды или поставьте новую кружку на стол. Создавайте такую атмосферу, куда вам хочется приходить. Совет № 5 Запланируйте что-нибудь приятное на предстоящие выходные, чтобы убрать ассоциацию, что веселье закончилось и теперь вас ничего не ждет, кроме рутины. Также, по мнению психолога, самый верный способ легко войти в рабочий ритм после новогодней недели – это за три дня до старта работы уже начинать постепенно приводить себя в форму: питаться умереннее, больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться. Тогда на работу вы выйдете отдохнувшим и полным сил. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева