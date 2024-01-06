Как знакомство в Сети влияет на будущий брак

Американские ученые решили выяснить, как онлайн-знакомство влияет на будущее пары. И да, разница между первым контактом в жизни и в Сети существенная, если учитывать будущую удовлетворенность отношениями. Результаты исследования размещены в издании Computers in Human Behavior.

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Эксперты опросили более 900 человек, находящихся в браке. Около половины опрошенных заявили, что познакомились дистанционно — в соцсетях и сервисах знакомств. Кроме того, участников просили оценить, насколько их способ знакомства одобряем обществом и насколько — близкими и друзьями, какое расстояние между ними было при первом контакте и насколько они открыты при обмене информацией с партнером. Среди вопросов были и те, что касались удовлетворенности браком и возможного желания развестись.