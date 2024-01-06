Истории злостных неплательщиков алиментов, задолжавших более 11 млн рублей

В декабре 2023 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) привлекли к ответственности горе-отцов, долгое время не плативших алименты. Одну семью приставы даже смогли помирить.

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О том, как удается заставить должников платить по счетам, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

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Автомобиль дороже ребенка

Житель Новой Москвы после развода с женой оборвал связь не только с бывшей супругой, но и с общим ребенком. Постановление суда о выплате алиментов он также проигнорировал.

Когда сумма задолженности перевалила за миллион рублей, за дело взялись приставы. Они выяснили, что у 42-летнего мужчины есть автомобиль Land Rover.

Сначала в отношении имущества вынесли запрет на совершение новых регистрационных действий. Эта мера не сработала, после чего на автомобиль наложили арест. Должника предупредили, что в дальнейшем Land Rover может быть продан в счет уплаты алиментов.

Разъяснения приставов подействовали — на следующий день горе-отец полностью погасил долг по алиментам.

Похожим образом сотрудники ФССП убедили 40-летнего жителя Гагаринского района заплатить по счетам. После ареста автомобиля Audi и помещения его на спецстоянку должник перевел бывшей супруге 1,2 миллиона рублей.

Сильно хотелось в отпуск

46-летний житель столицы планировал встретить Новый год в Турции. Мужчина основательно подготовился — взял отпуск и купил путевку. Однако поездка могла сорваться из-за долгов по алиментам.

Приставы всячески вынуждали мужчину погасить задолженность: обратили взыскание на банковские счета, запретили регистрационные действия с автомобилем и выезд из России. Последняя мера оказалась самой эффективной. На следующий день после введения ограничения должник пришел на прием к приставу. Тот объяснил, что для отмены введенных запретов необходимо полностью погасить долг по алиментам.

После этого мужчина выплатил бывшей супруге 2,1 миллиона рублей. Ограничения, в том числе на выезд из страны, были сняты.

Пристав помирил бывших супругов

Жительница столичного района Коптево обратилась в местный отдел ФССП с претензиями к бывшему супругу. Выяснилось, что мужчина долгое время не платил алименты, накопив восемь миллионов рублей долгов.

После беседы с заявительницей пристав вызвал на прием обоих экс-супругов. В ходе диалога представитель власти рассказал об ограничениях, которые грозят мужчине, а также предупредил о возможной административной и уголовной ответственности.

Затем сотрудник ФССП предложил бывшим супругам помириться и продолжить вместе воспитывать ребенка. В процессе диалога выяснилось, что отец планирует общаться со своей дочерью и участвовать в ее развитии.

Вскоре стороны помирились, а женщина отозвала свои претензии.