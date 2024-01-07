Где взять силы для выхода из новогодних праздников?

Новогодние праздники скоро подойдут к концу. Психолог рассказала в интервью MIR24.TV, как войти в привычный темп работы после десятидневных каникул и где взять силы для этого.

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«Праздники сопровождаются сильными эмоциями. Независимо от того, положительные они или отрицательные, это нагрузка на нервную систему. Безусловно, это для организма стресс, – говорит руководитель Центра психологической поддержки и психокоррекции в Санкт-Петербурге Анна Рязанова. – После каникул наступает отходное состояние, когда мы ощущаем тоску и апатию, что праздники закончились. На самом деле это тело и психика берут свое и восстанавливаются после стресса».

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У психологов даже есть специальный термин, который описывает это состояние: синдром рабочей дезадаптации. Немаловажным фактором здесь может быть и нелюбимая работа, на которую не хочется возвращаться после затяжных выходных. Тому виной множество обязанностей, рутина или коллеги, с которыми нет взаимопонимания. Как же справиться с этим синдромом и облегчить себе возвращение к будням после праздничной декады?

По словам Анны Рязановой, тем, кто очень тяжело переносит выход в офис, стоит задуматься глобально над выбором самой работы. Потому что многие люди, у которых на службе все хорошо, чувствуют облегчение, когда возвращаются к любимому делу после отдыха. Они возвращаются к понятному распорядку, который был нарушен праздниками, и даже тело радуется – привычной еде, привычному ритму жизни.

Как же максимально плавно перейти от продолжительного отдыха к работе? Вот что советует специалист по психологической поддержке и психокоррекции. Прежде всего, праздничные каникулы следует четко распланировать. В первые дни важно выспаться после рабочих будней. Затем можно отпустить себя и дать положительным эмоциям максимально проявиться. Поводом для этого могут быть подарки, вечеринки, встречи с родными и друзьями.

Но начиная с экватора каникул, следует начать эмоционально разгружаться. В эти дни для тела необходимы расслабление и детокс: баня, массаж, прогулки на свежем воздухе.

Ближе к концу отдыха следует потихоньку возвращаться в прежний режим. Он подразумевает привычное время сна, приема пищи. Можно подключить спорт или просто ходьбу на свежем воздухе – для наполнения энергией.

«Тогда не будет стресса от резкого перехода от отдыха к рабочему ритму, – говорит Анна Рязанова. – Не будет телесной вялости. Плюс все скомпенсируется в психике: безудержную радость сменит спокойное созерцательное состояние, а затем произойдет плавное возвращение к привычному режиму. И все это – с друзьями, детьми, в удовольствие».

Самый важный момент в таком планировании, по словам психолога, заключается в том, что оно помогает удерживать в сознании цель. В это время в организме вырабатывается дофамин – гормон радости, который вырабатывается в процессе предвкушения или получения чего-то желанного. Именно он предупреждает стресс при переходе от отдыха к работе. Если же вы все праздники проводите с мыслью, что после каникул нужно будет идти на ненавистную работу, то тут вопрос в том, почему вы вообще туда идете? Ведь при этом организм не расслабится, не отдохнет, а будет поддерживать внутреннее напряжение на протяжении всех каникул.

Еще один способ вернуть себе рабочий настрой – в последний выходной заняться выполнением домашних дел. Потратьте несколько часов не на отдых, а на труд, пусть и не по «основной специальности». Это вернет вашему организму рабочий настрой, но сделает это гораздо мягче. Разберитесь в шкафах, отнесите в починку сломанные вещи и не забудьте прибраться в своем информационном пространстве.

«Несметное количество ненужной информации находится в наших телефонах и компьютерах – освободитесь от лишнего. Даже простая уборка в ежедневнике, сумке, визитнице значит очень многое. Избавляясь от старого и ненужного, мы освобождаем место для нового и полезного», – говорит семейный психолог Артем Скобелкин.

Важно: составьте список задач на начавшийся год, отмечает психолог.

«Чем полнее и длиннее он будет, тем лучше. Пусть ваш мозг подключает нужные ресурсы, выстраивает необходимые нейронные связи и привлекает новые идеи для реализации задуманного. Отведите такому списку отдельную тетрадь, в которой можно вычеркивать решенное и дописывать новые задачи», – говорит специалист.

Ну, а последние усилия по возвращению в рабочий график вам предстоит сделать уже в первые трудовые дни. Поскольку с каникул возвращается вся ваша компания, можно не бояться, что вас с первых же минут загрузят большим количеством задач – ведь начальству тоже потребуется адаптация после праздников. Посвятите первый день осмыслению накопившихся задач, рассортируйте их по степени срочности, прикиньте, в каком порядке будете с ними справляться. И не пренебрегайте возможностью лишний раз дать себе пять-десять минут отдыха, потратив их на обсуждение с коллегами прошедших каникул. Такие разговоры не только сплачивают коллектив, но и способствуют его настройке на рабочий лад. Так что не казните себя за эту болтовню: можно смело считать, что вы выполняете рекомендации специалистов по возвращению себе рабочего настроя.