«Первобытный страх»: почему женщины возвращаются к бывшим

Иногда после расставания с партнером у женщин появляется навязчивое желание вернуть прежние отношения. Почему это происходит и как отпустить человека навсегда, «Вечерняя Москва» узнавала у специалистов.

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Почему женщины возвращаются

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По словам психотерапевте Алексея Вилкова, женщины склонны пытаться вернуть отношения с бывшими партнерами из-за того, что они более эмоциональны.

— Женщины более впечатлительны, поэтому, когда они разрывают отношения, внутри у них возникает гамма негативных чувств. Этот негатив основан на нехватке эмоций, которые были в отношениях, а теперь их неоткуда получить. Женщины начинают чувствовать себя ненужными, недостаточно привлекательными, и это подталкивает их возобновить прошлые отношения, — пояснил Вилков.

К тому же женщины сами по себе сложнее переживают одиночество, чем мужчины, даже если становятся инициаторами расхода, прочеркнул Вилков. Если девушка долго не может вступить в отношения, ее начинают одолевать навязчивые мысли, что она может навсегда остаться одна. А это верный путь к депрессии.

Подобное мнение на этот счет высказал и психолог Андрей Зберовский.

— После расставания у женщины включается первобытный животный страх остаться одной. Они уверены, что это проклятье всех женщин. В этом случае, даже если мужчина ее не достоин, она будет бороться за отношения с ним, — уверен эксперт.

Также, дополнил Зберовский, триггером к возрождению прошлых отношений может стать благополучие бывшего партнера с другой женщиной.

Как побороть навязчивое желание вернуть бывшего

По мнению Зберовского, чтобы не вернуться к бывшему, стоит найти нового партнера, который сможет закрыть необходимые потребности женщины в эмоциональном и физическом плане.

— У женщины заложено в генетической программе, что она должна быть с сильным человеком, который способен защитить ее и оказать поддержку. Пока она одинока, она не может ощутить это, — пояснил психолог.

Специалист рекомендовал попробовать сменить место жительства, если оно напоминает о прошлых чувствах. С точки зрения психологии, каждое место формирует эмоциональную привязанность. А пока женщина не отпустила мысли о партнере, любая мелочь будет напоминать о нем. Поэтому лучше переехать.

Психолог Вилков рекомендовал разобраться в себе, прежде чем пытаться возобновить отношения с бывшим.

— Для начала нужно решить, что побудило вас вернуться в прошлое: страх одиночества или все же истинные чувства. Если первое, то возобновлять общение не стоит, — сказал Вилков.