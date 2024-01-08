Насильно мил не будешь: что делать, если родители любимого человека вас не принимают

Не всегда родители принимают вторую половинку своего ребенка. Как расположить к себе родственников любимого человека и что делать, если они наотрез отказываются от общения с вами, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Андрея Зберовского.

© Вечерняя Москва

По мнению специалиста, чтобы разобраться, почему родные партнера не принимают вас, следует выяснить, какой у них запрос ко второй половинке своего ребенка.

— Например, парень из интеллигентной семьи влюбился в девушку без образования, и родители не принимают ее только поэтому. Здесь можно решить вопрос, пообещав родным, что избранница непременно пойдет учиться. Но потом слово придется обязательно сдержать, — отметил Зберовский.

Или же бывают ситуации, когда родители злятся на дочь за то, что она выбрала не того, по их мнению, парня, и всячески отговаривают от идеи выйти за него замуж, продолжил психолог.

— В таком случае прежде всего нужно рассказать и показать родным, что ваш избранник или избранница хорошо влияют на вас в личностном росте, карьере. Некоторые люди, обретя любовь, словно обретают и крылья и становятся намного успешнее. Нужно, чтобы это поняли и признали родственники, — посоветовал специалист.

По его словам, если же все уговоры и доказательства не дают никакого результата и избранника или избранницу продолжают не воспринимать всерьез, остается не так уж много вариантов разрешения этой ситуации.

— Поймите, что вы человек, личность, и вы не обязаны терпеть издевательства со стороны родных второй половины. Мы не в том веке живем, чтобы насильно терпеть буллинг, — подчеркнул психолог.