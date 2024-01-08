Психолог назвал четыре эффективных способа, как быстро взять эмоции под контроль
Неумение управлять своими эмоциями приводит ко всплескам гнева, чувствительности и импульсивному поведению. Такое состояние часто мешает наслаждаться жизнью и строить планы. Психолог поделился простыми способами успокоить себя, когда внутри бушует ураган.
Представьте себя в будущем. Упражнение развивает гибкое мышление.
- Представьте себя через пять, десять или двадцать лет. Что бы этот человек сказал сейчас о вашей нынешней ситуации и эмоциональной реакции?
- Дайте себе время. Возьмите дневник и поставьте таймер на 15 минут. Напишите всё, что чувствуете. Это поможет вам обрести контроль над своими чувствами.
- Переключите внимание. Сосредоточьтесь на позитивных аспектах ситуации, даже если она кажется негативной. Попробуйте искать альтернативные, позитивные точки зрения.
- Регулярная медитация способствует самонаблюдению и состраданию к себе. Начните с пяти минут расслабления в день и постепенно увеличивайте время. Это поможет вам лучше воспринимать свои эмоции и снизит интенсивность эмоциональной боли.
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