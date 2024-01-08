Психолог назвал четыре эффективных способа, как быстро взять эмоции под контроль

Неумение управлять своими эмоциями приводит ко всплескам гнева, чувствительности и импульсивному поведению. Такое состояние часто мешает наслаждаться жизнью и строить планы. Психолог поделился простыми способами успокоить себя, когда внутри бушует ураган.