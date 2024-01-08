Кто такой сангвиник? Характеристики и особенности темперамента

Считается, что сангвиники открыты людям и миру, они эмоциональны, но даже на трудности реагируют с оптимизмом. Также они очень подвижны, отличаются высоким темпом психических процессов и высокой переключаемостью. Подробности о том, кто такой сангвиник, как ведут себя люди с таким типом темперамента и какие у них есть положительные и отрицательные черты — в материале «Ленты.ру».

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Что такое тип темперамента

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Представить жизнь без взаимодействия с окружающими людьми невозможно. Рабочий коллектив, пассажиры общественного транспорта, группа студентов — практически в любой сфере создаются определенные объединения. При этом один человек легко находит общий язык с окружающими, а другому это дается весьма непросто.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт и клинический психолог Евгений Геберт, то, как люди поступают в разных ситуациях, может зависеть от характера или от типа темперамента.

Саму концепцию четырех базовых темпераментов — меланхолик, флегматик, сангвиник и холерик — предложил древнегреческий врач Гиппократ.

Темперамент складывается из генетически заложенных психических качеств человека, созданных особенностями высшей нервной системы. Эта совокупность черт является природным явлением, формируясь с самого рождения Евгений Геберт психотерапевт и клинический психолог

При этом такую совокупность черт индивид может корректировать на протяжении всей жизни. Кроме того, они могут быть скрыты в процессе социализации и накопления опыта. Однако в экстремальных условиях проявляются истинные качества человека, не поддающиеся регулированию.

В то же время психолог Андрей Зубенко в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что темперамент — это концепция, основанная на наблюдениях, которая не имеет строгих научных оснований. Люди редко имеют один из четырех видов темперамента в чистом виде: в большинстве случаев речь идет о комбинации черт из разных типов темперамента, которые могут дополнять друг друга.

Особенности сангвиника

Сам термин «сангвиник» происходит от латинского слова sanguis («кровь»). Согласно теории Гиппократа, у представителей этого типа темперамента есть избыток крови в организме, который влияет на личностные черты на протяжении всей жизни.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Дарья Серебрякова, на первый взгляд представители этого типа темперамента могут быть довольны — его описание звучит, как одно из самых привлекательных. Эти люди считаются обладателями сильного типа нервной системы. Однако на деле у них есть и свои особенности.

Кто такой сангвиник? Люди с таким типом темперамента очень подвижны, не всегда эмоционально устойчивы, их отличают высокий темп психических процессов и высокая переключаемость Дарья Серебрякова клинический психолог

По словам эксперта, представители этого типа темперамента много путешествуют, разнообразно отдыхают и пробуют разные виды деятельности. Сангвиники известны как наиболее общительные, деятельные и оптимистичные люди, которые любят быть в центре внимания.

С тем, что сангвиников ассоциируют с оптимизмом, согласен и Евгений Геберт — он отмечает, что это неспроста.

Как правило, эти люди всегда милы и доброжелательны, у них большой круг общения, они популярны и пользуются всеобщей любовью чаще, чем представители других типов темперамента. Это личности, которые впишутся в любую шумную компанию, при этом они любят, когда их слушают и выполняют их требования.

Сангвиники обладают высокой энергичностью, сильной нервной системой и развитой коммуникабельностью. Они легко адаптируются к новым условиям. Кроме того, сангвиники способны быстро находить общий язык с незнакомыми людьми Евгений Геберт психотерапевт и клинический психолог

Как проявляются активность и

энергичность сангвиников

По словам Евгения Геберта, сангвиники — это ярко выраженные экстраверты, любители внимания и общения, а также различных экспериментов. При этом, несмотря на свой характер, люди с таким типом темперамента порой могут впадать в периоды грусти — впрочем, они непродолжительны. А еще, поскольку в центре внимания находиться сангвиникам привычно, им порой сложно удержаться от тщеславия: люди с таким типом темперамента нередко хвастают собственными успехами перед окружающими.

Эти люди легко различимы в толпе благодаря громкой речи, выразительным эмоциям и уверенным действиям. Они улыбчивы, держатся прямо, смотрят собеседнику в глаза и обладают подвижной мимикой Евгений Геберт психотерапевт и клинический психолог

Дарья Серебрякова дополняет, что сангвиники — это личности, которые созданы для многозадачности. Такие люди отличаются хорошим чувством юмора и испытывают очень яркие эмоции. Их высокая психологическая активность и энергичность указаны в самой теории темпераментов.

По словам Андрея Зубенко, психологическая активность у сангвиников проявляется в том, что люди с таким типом темперамента, во-первых, обладают живым воображением и способностью быстро мыслить. Во-вторых, они часто проявляют интерес к разнообразным идеям и проектам. Кроме того, сангвиники легко адаптируются к новым задачам — легче, чем представители других типов темперамента. Из-за этого они часто отличаются высокой продуктивностью.

Если говорить об энергичности сангвиников, то это личности, которые, как правило, обладают высоким уровнем физической и психической энергии. Они могут быть очень активными, находясь в движении и предпочитая динамичные виды деятельности Андрей Зубенко психолог

Как отмечает собеседник «Ленты.ру», сангвиники способны проявлять энтузиазм и живость в любой ситуации, которая возникает в ходе повседневных дел. Андрей Зубенко дополняет: стереотип о том, кто такой сангвиник, гласит, что это — «жизнерадостный оптимист», который поддерживает положительный настрой и стремится к новым впечатлениям.

Конечно, сангвиники способны быть креативными и легко адаптируются к новым аспектам окружающей среды — легче, чем люди с другими типами темперамента. Однако и эти оптимистичные люди обладают рядом недостатков.

Плюсы и минусы сангвиников

По словам экспертов, опрошенных «Лентой.ру», коммуникабельность является одной из самых сильных черт сангвиников. Кроме того, у них есть чувство юмора, они готовы идти на компромисс, добродушны, оптимистичны и способны сопереживать.

На первый взгляд может показаться, что у этих людей недостатков вообще нет — однако утверждать так было бы ошибочно. Среди минусов сангвиников Евгений Геберт выделяет ветреность, иногда — отсутствие настоящих друзей, а также завышенное самомнение. Сангвиники понимают все свои положительные стороны и активно ими пользуются. Несмотря на все внешнее добродушие и позитив, самооценка у них бывает завышена.

С одной стороны, сангвиники любят быть в центре внимания и обладают высокой активностью, но с другой — они тяжело переносят одиночество. Как объясняет Дарья Серебрякова, в большинстве случаев сангвиники не могут быть наедине с собой, поэтому, даже если они физически одни, то будут постоянно «зависать» в гаджетах.

Сангвиники — это личности, которые отличаются внушаемостью большей, чем представители других типов темперамента. Причина в том, что эти люди обладают высокой тягой к новым впечатлениям и получению от жизни максимума эмоций Дарья Серебрякова клинический психолог

Из-за этого на протяжении всей жизни сангвиники склонны к авантюрам, отсюда риск возникновения проблем с законом. Кроме того, эти люди могут быть инфантильными и испытывать сложности с сепарацией.

В детстве сангвиники могут испытывать трудности в учебе — такой ребенок может быть заводилой и хулиганом. Уже во взрослом возрасте сангвиники могут быть исполнителями самых разных ролей в социальных группах: от развлекателей и посредников до инициаторов идей и активных участников. В большинстве случаев люди с таким типом темперамента способны сделать общение более ярким и динамичным.

Как сангвиники обычно проявляются в обществе: проявляют доброжелательность;

имеют широкий круг общения;

стремятся быть в центре внимания;

носят стильную, но не вульгарную и броскую одежду;

стараются занять лидерскую позицию.

Как сангвиники подходят к

работе

К своей работе сангвиники обычно подходят с энтузиазмом, энергией и оптимизмом. Среди прочего в работе их отличают следующие черты.

Отличительные черты сангвиников в работе: энергия и активность;

оптимизм и позитивный настрой;

спонтанность и креативность;

эффективное общение; инициативность;

способность к быстрому переключению между задачами;

интерес ко всему новому.

Дарья Серебрякова рассказывает, что сангвиники базово обладают высокой активностью, что проявляется и в их работе. Их отличает высокая работоспособность, они не боятся брать на себя ответственность, умеют распределять нагрузку и расставлять приоритеты. Казалось бы, все это может характеризовать их, как мотивированных и исполнительных сотрудников, однако у сангвиников в плане работы есть плюсы и минусы.

Сангвиники не выносят рутину и монотонные действия, им трудно сконцентрироваться на выполнении одной задачи и как будто не хватает упорства, чтобы довести дело до конца Дарья Серебрякова клинический психолог

Евгений Геберт дополняет, что сангвиники в любой ситуации стремятся убежать от рутины. Жесткий график и четкий шаблон выполняемых действий — не для них. Эти люди предпочитают работать на результат в комфортном для них ритме. При этом похвала для сангвиников важнее, чем для людей с другими типами темперамента — именно она подстегивает их к дальнейшим успехам в карьере. Если говорить о сферах работы, в которых сангвиники могут добиться успеха, то Дарья Серебрякова относит к ним различные виды подвижной деятельности, которая требует активного проявления эмоций и даже артистизма.

Какие сферы деятельности могут подойти сангвиникам: медиа;

коммуникации;

праздничные мероприятия; торговля;

туристическая сфера;

работа с детьми.

Впрочем, как отмечает Андрей Зубенко, успешность сангвиника в той или иной сфере зависит не от типа темперамента в чистом виде, а от сочетания личных качеств, профессиональных навыков и контекста конкретной области, которые в идеале должны дополнять друг друга. Именно баланс различных типов темперамента и качеств личности необходимы для достижения наилучших результатов в самых разных областях.

Совместимость сангвиников с

другими типами темперамента

Сангвиники — это коммуникабельные личности, которые жаждут внимания и общения, а потому, как правило, легко находят общий язык с представителями других типов темперамента. По словам Андрея Зубенко, такое взаимодействие может зависеть от конкретных черт характера каждого человека и контекста общения, но в общении с другими типами темперамента у сангвиников можно выделить определенные закономерности.

Сангвиник — холерик

Плюсы: сангвиник и холерик — обладатели активного и решительного характера, они могут находить общий язык в динамичных ситуациях. Сангвиник и холерик способны быть энергичными и инициативными, что создает благоприятную обстановку для совместной деятельности.

Минусы: и сангвиник, и холерик по натуре лидеры, которые тяжело уживаются друг с другом. Им сложно прийти к общему решению, поскольку оба тянут одеяло в свою сторону.

Сангвиник — меланхолик

Плюсы: представители этих двух темпераментов не похожи между собой: меланхолики, как правило, более сосредоточены, а также склонны к перфекционизму и размышлениям. В то же время сангвиники могут создавать баланс в общении, внося легкость и оптимизм. В трудных ситуациях сангвиник может помочь меланхолику расслабиться.

Минусы. Явных минусов в этом сценарии нет, поскольку совместимость этих двух темпераментов считается высокой. Отношения с сангвиником — сильной и добродушной личностью — помогают меланхолику по-настоящему раскрыться, стать более раскрепощенным и уверенным в себе.

Сангвиник — флегматик

Плюсы: сангвиник может найти общий язык с флегматиком, который отличается спокойствием и невозмутимостью. У этих двух темпераментов может возникнуть вполне теплая дружественная связь. Отношения с сангвиником могут стимулировать флегматика к большей активности и социальному взаимодействию.

Минусы: с точки зрения психологии совместимость сангвиников и флегматиков считается низкой. Дело в том, что флегматик по натуре — консерватор, синоним спокойствия, и его крайне тяжело вывести на эмоции. Отношения с сангвиником могут стать дискомфортными для флегматика, поскольку он будет чувствовать его самомнение, повышенную экстраверсию и желание всем угодить. Эти черты являются отталкивающими для флегматика.

Сангвиник — сангвиник

Плюсы: такие отношения могут быть веселыми и динамичными, поскольку оба будут стремиться к общению, новым впечатлениям и разнообразию. Тут возможен и соревновательный дух, и конкуренция в позитивном ключе.

Минусы. Как и в случае с меланхоликами, при таком сценарии нет явных минусов: наиболее крепкий и счастливый союз у сангвиника возможен с представителем своей же группы. Сангвиникам важно ощущать общность интересов и целей, это послужит крепкой основой для совместного общения.