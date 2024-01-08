«Разрешить лениться»: психолог о том, как восстановить режим после каникул

Важно признаться себе в том, что я отдыхал все праздники, что у меня изменился режим сна. Нужно разрешить грустные настроения, разрешить полениться в первую рабочую неделю, может быть, немного пофилонить и постепенно из этого состояния выходить. Если мы этого не сделаем, у нас возникнет целый ком негативных состояний из-за того, что мы себя ругаем за несоблюдение этих правил. Мало того, что у нас изменились биоритмы, так мы еще себя сверху психологически накручиваем, — объяснила Сальникова.