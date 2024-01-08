Назойливые вопросы в праздники: как реагировать

Увы, в зимние праздники нас ждут не только развлечения, подарки и разные вкусности, но и коварные вопросы от нелюбимых родственников и малознакомых людей. Рассказываем, как на них реагировать.

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Откуда эти тревожные вопросы

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Представьте, вот вы наслаждаетесь пирожным или особенно вкусным оливье, а вас как обухом по голове: «Почему до сих пор не замужем? Чего ты ждешь? Где дети? Сколько можно мотаться по съемным квартирам, когда купите собственную? Когда найдешь нормальную работу?»

Расслабьтесь. Спокойно ешьте свой оливье. Вашу девяностолетнюю тетю или школьную врагиню-подругу совершенно не интересуют обстоятельства вашей жизни: как там и почему у вас не складывается с карьерой или на личном фронте. Тем, кто устраивает такие провокации, вовсе не нужен правдивый и честный ответ. И уж тем более их не волнует ваше благополучие. И потому совершенно неважно, как вы ответите на данный выпад. А значит, не нужно переживать и эмоционально реагировать на такие вопросы. Поберегите нервы. И, пожевывая бутерброд с икрой, спросите себя: зачем постороннему человеку задавать такие вопросы?

Ответ проще, чем вы думаете

Новый года — это рубеж, который все мы ощущаем как конец одного периода и начало другого. А значит, 31 декабря мы не просто прощаемся со старым годом и желаем, чтобы следующий был куда лучше предыдущего.

31 декабря — это время, когда все размышляют о том, на что они потратили целый год? И ответ многих не радует. Мы все хотели бы лучше распорядиться своим временем. Своей жизнью. Кто-то хотел бы больше времени проводить с внуками, кто-то мечтал совершить грандиозный прорыв в карьере, начать свой бизнес, завести детей, купить, наконец, квартиру или машину, но не сложилось. И признаться, что ты потерпел фиаско трудно даже самому себе. И уж тем более сложно говорить об этом с кем-то.

Реагируйте спокойнее

Итоги прошедшего года почти никого из нас не радуют. И в подсознании зреет куда более важный вопрос: если я приложил столько усилий и ничего не добился, то кто сказал, что в следующем году что-то получиться?

И вот, чтобы отделаться от тревожных мыслей, ваша школьная подруга, недовольная итогами своего года, адресует свои неприятные вопросы вам. Вы задумываетесь о своих проблемах — и снежный ком полетел с горы.