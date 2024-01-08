Завышенные ожидания: ловушка зимних праздников

Почему вместо долгожданного веселья мы получаем лишь усталость и раздражение?

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Признайтесь, каждый Новый год ребенок внутри вас ждет сказки. Фильмы, реклама, фотографии идеальных новогодних украшений и горы блестящих подарков в соцсетях, все это буквально кричит, что зимние праздники — это время, когда все должно быть идеально. Тогда и чудо придет, следующий год будет куда удачнее предыдущего!

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Затем у нас горят печенья в духовке, все лучшие елки уже разобрали и приходится выбирать из того, что осталось, а на улице минус 26 и уже не хочется идти на каток. Реальность никогда не соответствует идеальному фотоотчету в соцсетях.

Менеджер и шеф-повар в одном лице

Парадокс зимних праздников заключается в том, что вроде у вас целых две недели свободные, но получается, что это самое распланированное время года. Нужно закупить продукты, украсить елку, упаковать подарки, навести красоту, поздравить всех и никого не забыть. Что-то еще? Ах да, еще было в планах отдохнуть и выспаться. Но в итоге получили ворох проблем и раздражения.

А все потому, что вместо долгожданного отдыха нам приходится быть менеджером по закупкам продуктов, организатором вечеринок и праздников для детей, декоратором и еще шеф-поваром, потому что новогодний и рождественский стол должен быть идеальным! Что-то из списка идет не так — и ты срываешься. Твой «Полярный экспресс» сошел с рельсов и полетел под откос.

Для трудоголиков все еще хуже — вчера он судорожно дописывал отчет и закрывал квартальные, а сегодня — здрасте, Новый год и где наша шуба? Тортики в магазине закончились, столики в ресторанах расписаны аж с октября…

Неудивительно, что большинство предпочитает сбежать от накопившегося вороха проблем куда-нибудь в теплые страны. Но порой в качестве нежелательного багажа наши проблемы едут вместе с нами. Или еще хуже — накрывают нас, как только мы возвращаемся домой. И важно признаться в этом себе.

Делайте подарки себе

Рецепт отличного праздника — честность. Где-нибудь в ноябре, задолго до праздничной суматохи, посидите в тишине и покое и задайте себе всего один простой вопрос — а чего ждете от праздников вы? Чего ждет ваш спутник жизни?

Новогодний подарок — это не всегда нечто, завернутое в блестящую упаковку. Порой самое ценное, чего нам так не хватает в праздники, — это время. Два часа почитать любимую книгу, сделать йогу второго января. Вполне возможно, ваша половинка мечтает провести денек на рыбалке или хочет научиться перебирать мотор машины. У каждого свой способ перезаряжать батарейки.

Конечно, в зимние праздники важно проводить время всем вместе, всей семьей, но не менее важно уделить время себе. Учитесь делать небольшие подарки: может, вы хотели научиться вязать, варить мыло, освоить резьбу по дереву.