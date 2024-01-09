Психолог Наумова дала рекомендацию, как провести рабочий день в офисе после длительных каникул
В первый день после длительных праздников не стоит хвататься на работе за все дела сразу. Психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» рекомендует расставить приоритет в задачах и разделить ответственность за их выполнение.
«Первый рабочий день часто бывает сложным, тем более если это работа в большом коллективе. Важно все структурировать, расставить приоритеты, не нервничать, четко рассчитать сколько времени на какую задачу понадобится. Лучше информировать руководство что возможно и невозможно в первый рабочий день», - советует психолог.
Наталья Наумова рекомендует начинать работу с меньших задач, чтобы постепенно переходить к более сложным. Не стоит забывать о том, что работа – это не только обязанность, но и возможность развиваться и достигать новых целей. В работе важно найти мотивацию: новый проект, достижение целей или просто возможность познакомиться с новыми людьми. А главное – не забывать хвалить себя.
«Самое главное, поддерживать себя, не ругать. Не уходить в чувство вины. Задача такая: хвалим себя, делим всю ответственность с администрацией, и потихоньку разгребаем накопившиеся дела», - говорит психолог.