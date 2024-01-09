Психотерапевт дал советы по общению с пожилыми родителями

Время неумолимо спешит вперед. С каждым годом у родителей появляются новые седые волосы и обостряются проблемы со здоровьем, а еще они быстрее устают, порой отказываются от любимых занятий, выходят на пенсию и оказываются в четырех стенах своей квартиры или дома. Иногда взрослым детям трудно приноровиться к возрастным изменениям мамы и папы: из-за их нового поведения легко начать раздражаться или обижаться. Психотерапевт Евгений Гиберт в беседе с изданием «Вести Подмосковья» дал несколько советов по общению с пожилыми родителями.

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Понимание, терпение и радость от простых вещей способны стать важными факторами в выстраивании теплых отношений с пожилыми мамой и папой.

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«Важно принять тот факт, что родители больше не могут делать то, что раньше давалось им легко. Физические ограничения, проблемы со здоровьем, ослабление памяти - все это реалии старения человека. Наблюдая за тем, как родители борются с этими трудностями, некоторые раздражаются. Однако лучше набраться терпения и по возможности помогать, не лишая родителей самостоятельности», - отметил Гиберт.

Кроме того, считает специалист, необходимо понять следующий момент: в старости люди зачастую ценят другие вещи, нежели в молодости. Им становятся важнее такие простые радости, как общение с близкими, возможность прогуляться на свежем воздухе, вкусная еда. Стоит периодически проводить время вместе: приглашать родителей в гости, гулять с ними в парке, готовить их любимые блюда. Психотерапевт не советует фокусироваться только на их проблемах со здоровьем и жаловаться на «тяжелый возраст» - лучше радоваться каждому проведенному вместе дню.

«Пожилым свойственно много говорить о прошлом, повторять одно и то же. Можно поддерживать беседу вопросами, стараться слушать. Эти воспоминания помогают людям ощущать связь со своей жизнью», - подчеркнул Евгений Гиберт.

Также он обратил внимание, что пожилые родители хотят чувствовать себя нужными. Они привыкли заботиться о других и не желают оказаться обузой. Можно по возможности попросить их, например, приготовить фирменное блюдо к семейному ужину, помочь с уходом за растениями, присмотреть за внуками. Так родители поймут, что их опыт и забота все еще нужны.