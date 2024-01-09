Названы главные ошибки в браке

Обойтись без ошибок практически в любой сфере невозможно. Отношения не исключение. Доктор психологических наук, психолог и психотерапевт Михаил Бурняшев рассказал об основных ошибках в браке.

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«Самая первая ошибка – нереалистичные ожидания от партнера. Когда муж или жена ожидают, что партнер будет соответствовать их некому идеальному внутреннему образу», – отметил психолог.

Психолог подчеркнул, что в браке очень важными отношениями являются сексуальные, как признание любви на физическом уровне. Когда у одного из супругов появляются отношения вне брака, возникают треугольники. Причем если любовники и любовницы есть у обоих партнеров, то это может не замечаться.

Если треугольник у кого-то одного, то даже если все это хорошо скрывается, другой партнер это чувствует. И это тоже приводит к тревоге, страхам, ревности и конфликтам.

Третей ошибкой психолог считает – когда супруги отдают приоритет не своей нынешней семье, а отношениям в родительских семьях. Речь не только про любимую маму или папу, могут быть взаимоотношения с любимыми братьями, сестрами и др. В этом случае один из супругов чувствует, что он или она не находится для его партнера на первом месте, он(а) на вторых ролях. И если это так, то в отношениях появляются обиды, претензии.

Четвертая ошибка – когда приоритетом для супружеских отношений является работа, так называемый трудоголизм. Чаще этим страдаю мужчины, но сейчас все чаще это происходит и с женщинами. Муж женат на работе. То есть партнерские отношения снова оказываются на втором или третьем месте.