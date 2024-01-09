Тревожные токсичные звоночки: как понять, что подруга вами пользуется
Распространено мнение, что дружбы между женщинами не существует и одна из них якобы втайне обязательно завидует другой. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, действительно ли женщины видят скрытых соперниц друг в друге и в каком случае между ними может возникнуть настоящая крепкая дружба.
Существует ли женская дружба
По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, дружба между женщинами все же существует. Она определяется внешними факторами, которые объединяют двух людей. Среди них:
схожие интересы;совместимость характеров;общее времяпрепровождение (школа, институт, детский сад).
— Чаще всего дружба, возникшая в школе, институте или детском саду, а впоследствии сохранившаяся во взрослой жизни, является бескорыстной и более крепкой, чем просто основанная на общих интересах. В этом случае между двумя женщинами не может быть скрытых манипуляций и интриг, — уверен Вилков.
Признаки, которые указывают на корыстные цели
Как рассказал психотерапевт, по поведению человека довольно легко определить, пользуется ли он вами или действительно дружит.
— Если предполагаемая подруга встречается с вами только по значимым датам или тогда, когда ей удобно, выбирает места для совместного отдыха только удобные для нее, не обсуждая с вами, это может говорить о том, что дружба между женщинами неискренняя. Случаи, когда вам необходима помощь, а подруга не старается выслушать вас и дать хороший совет, тоже могут намекать, что отношения с таким человеком основаны на корысти, — предупредил Вилков.
Также тревожным звоночком можно считать постоянное просьбы о выполнении рабочих или учебных задач, отметил специалист.
Психиатр уверен, что любые попытки повернуть ситуацию в свою пользу будут малоэффективны, потому что взрослые люди не меняются быстро.
— Поэтому если признаки скрытой зависти уже есть, нужно постараться минимизировать общение с этим человеком, постепенно отказывая во встречах и прогулках. Либо же одномоментно прервать связь и переключиться на поиск новых подруг, — посоветовал Вилков.