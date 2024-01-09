Тревожные токсичные звоночки: как понять, что подруга вами пользуется

— Если предполагаемая подруга встречается с вами только по значимым датам или тогда, когда ей удобно, выбирает места для совместного отдыха только удобные для нее, не обсуждая с вами, это может говорить о том, что дружба между женщинами неискренняя. Случаи, когда вам необходима помощь, а подруга не старается выслушать вас и дать хороший совет, тоже могут намекать, что отношения с таким человеком основаны на корысти, — предупредил Вилков.