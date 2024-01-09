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Тревожные токсичные звоночки: как понять, что подруга вами пользуется

Распространено мнение, что дружбы между женщинами не существует и одна из них якобы втайне обязательно завидует другой. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, действительно ли женщины видят скрытых соперниц друг в друге и в каком случае между ними может возникнуть настоящая крепкая дружба.

Тревожные токсичные звоночки: как понять, что подруга вами пользуется
© Вечерняя Москва

Существует ли женская дружба

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, дружба между женщинами все же существует. Она определяется внешними факторами, которые объединяют двух людей. Среди них:

схожие интересы;совместимость характеров;общее времяпрепровождение (школа, институт, детский сад).

— Чаще всего дружба, возникшая в школе, институте или детском саду, а впоследствии сохранившаяся во взрослой жизни, является бескорыстной и более крепкой, чем просто основанная на общих интересах. В этом случае между двумя женщинами не может быть скрытых манипуляций и интриг, — уверен Вилков.

Признаки, которые указывают на корыстные цели

Как рассказал психотерапевт, по поведению человека довольно легко определить, пользуется ли он вами или действительно дружит.

— Если предполагаемая подруга встречается с вами только по значимым датам или тогда, когда ей удобно, выбирает места для совместного отдыха только удобные для нее, не обсуждая с вами, это может говорить о том, что дружба между женщинами неискренняя. Случаи, когда вам необходима помощь, а подруга не старается выслушать вас и дать хороший совет, тоже могут намекать, что отношения с таким человеком основаны на корысти, — предупредил Вилков.

Также тревожным звоночком можно считать постоянное просьбы о выполнении рабочих или учебных задач, отметил специалист.

Психиатр уверен, что любые попытки повернуть ситуацию в свою пользу будут малоэффективны, потому что взрослые люди не меняются быстро.

— Поэтому если признаки скрытой зависти уже есть, нужно постараться минимизировать общение с этим человеком, постепенно отказывая во встречах и прогулках. Либо же одномоментно прервать связь и переключиться на поиск новых подруг, — посоветовал Вилков.

Психология