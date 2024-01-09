Как побороть страх публичных выступлений? Советы психолога
Преодолеть страх публичных выступлений можно несколькими путями. Действенными способами поделилась психолог, эксперт по отношениям Анастасия Федорова, сообщает РИАМО.
Специалист советует выполнять различные дыхательные практики, а также техники переключения эмоций. Также следует качественно готовиться к выступлениям. Когда человек понимает, о чем и как будет говорить, волнения становится меньше, отметила Федорова.
«Самое главное, что помогает лучше всего справляться с волнением – это внутреннее позволение себе ошибиться. Мы все – живые люди и можем ошибиться, запнуться, что-то забыть. Заранее простите себя за это», – добавила психолог.
Ранее клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова назвала признаки тревожного расстройства. По ее словам, у тревожного человека часто возникают мысли об опасности или угрозе.