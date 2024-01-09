Психолог назвала упражнения для поддержания бодрости на работе

Для поддержания бодрости на работе достаточно пятиминутной разминки. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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— Никто не говорит вставать в планку или качать пресс - для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Сделайте зарядку для глаз или выполните дыхательные упражнения, — рассказала она в комментарии РИАМО.

Так, например, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох, напрягая при этом пресс. Повторять упражнение следует пять раз в умеренном темпе.

Также полезно делать небольшие перерывы во время рабочего дня и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Специалист посоветовала не забывать делать для себя маленькие приятности, хвалить и благодарить себя за успешно проделанную работу.