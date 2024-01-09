Психолог назвала упражнения для поддержания бодрости на работе

Психолог Игонина назвала упражнения для поддержания бодрости на работе
Для поддержания бодрости на работе достаточно пятиминутной разминки. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
— Никто не говорит вставать в планку или качать пресс - для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Сделайте зарядку для глаз или выполните дыхательные упражнения, — рассказала она в комментарии РИАМО.
Так, например, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох, напрягая при этом пресс. Повторять упражнение следует пять раз в умеренном темпе.
Также полезно делать небольшие перерывы во время рабочего дня и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Специалист посоветовала не забывать делать для себя маленькие приятности, хвалить и благодарить себя за успешно проделанную работу.
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