Поматросил и бросил: что такое гостинг и почему это случилось с вами

С кем такое случалось? Вы встречаетесь, звучит явное крещендо в отношениях, вам тепло вместе, и страстно, и жарко, и вообще все хорошо. А потом вы с разбегу утыкаетесь в одно большое и пустое ничего. Человек просто исчезает. Меняет явки и пароли и пропадает с вашего горизонта. Сообщения висят не открытыми, в трубке абонент больше не абонент. Это — человек-призрак. И это — гостинг.

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Гостить можно не только партнера, но и коллегу

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Ghosting (от английского ghost — призрак) — этот термин стал популярным в последние несколько лет. Таким призраком можно стать не только для своей бывшей пассии. В подобный игнор может попасть коллега, подруга или другой как бы близкий раньше человек.

Важно: если человек пропал и перестал реагировать на ваши звонки и нежные письма после первого свидания, он не гостер. Он просто редиска (нехороший человек). Потому что нормальный человек спокойно сообщит, что вы оказались не в его вкусе, словами через рот. А не сольется молча.

Откуда берутся люди-призраки?

Вряд ли вас это сильно утешит, но гостеры страдают от проблем с привязанностью. Возможно, причина в холодной или жестокой матери, или няня в детсаду обладала повадками гестаповки, заставляя есть пенку из какао.

В общем, гостер старается не сближаться ни с кем. И говорить о своих чувствах напрямую просто не умеет, потому что боится нарваться на конфликт, снежинка нежная. Проще, конечно, тихо раствориться в неизвестности и сделать вид, что «меня там не стояло». Да и интернет дает иллюзию вседозволенности — поменял аватарку, сменил профиль и можно пускаться в новую любовную авантюру.

Что же делать, если вас гостят?

Прежде всего, принять наше искреннее сочувствие. Это действительно очень неприятно — быть отвергнутым. Вот что советует психолог Александра Жукова.

«Дело не в вас, дело в нем. Вы в полном порядке, а вот тому человеку хорошо бы разобраться со своими проблемами и тараканами. Вы же не абьюзили, не старались доминировать или обижать? Значит, и ответственность за внезапный разрыв на том человеке".

Примите ситуацию: ваша история закончилась, какой бы карамельной она ни казалась поначалу. И как бы вам ни хотелось вернуть все обратно. Он не отвечает и не звонит по банальной причине: он не хочет. Ни писать, ни звонить, ни даже по-человечески объяснить, что с вами не так.

А значит — сжигайте мосты, смотрите грустные фильмы или читайте веселые книги, танцуйте, медитируйте. Ешьте, молитесь и любите — и постепенно выздоравливайте, чтобы оказаться готовой к новым отношениям.