Психиатр рассказал, как не стать «зомби» после праздников

Психиатр призвал не «экономить» на сне, чтобы не стать «зомби» после праздников
На отдых ночью должно уходить не менее семи часов.
В противном случае возникнет переутомление. Выйдя на работу, не стоит пытаться успеть выполнить все задачи одновременно, это неэффективно.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Михаил Тетюшкин.
«Нужно максимально систематизировать выполняемые задачи, то есть не пытаться схватиться за всё сразу, как было до праздников. В том же режиме сразу работать не получится, поэтому надо максимально чётко планировать свою деятельность, может быть, уменьшить по мере возможности количество задач, но то, что запланировано — делать не торопясь. Лучше сделать меньше, но сделать качественнее. Не бояться того, что возникнут какие-то авральные ситуации, потому что они скорее возникнут при попытке делать всё сразу и очень много. В обязательном порядке надо восстановить нормальный ритм сна и бодрствования, то есть сон — 7-8 часов в день. На этом экономить нельзя. Даже если на работе какие-то завалы образовались, то скорее человек сможет с ними справиться в нормальном состоянии, а не в виде зомби. По мере возможностей, конечно, здоровое питание с достаточной регулярностью. Не пытаться в ущерб обеду сделать что-нибудь побольше на работе, потому что это в итоге приведёт только к тому, что человек будет менее в рабочей форме».
Тетюшкин добавил, что к выходу на работу после длительных выходных нужно готовиться заранее.
«На будущий год рекомендация — не надо слишком уж сильно углубляться в праздники. Если все праздники только пластом лежать, есть, пить и телевизор смотреть, то понятно, что на работу выходить будет тяжело. Желательно начинать готовиться к выходу на работу за пару дней до окончания каникул, то есть как-то приближать режим дня к рабочему».
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