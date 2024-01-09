Психиатр рассказал, как не стать «зомби» после праздников

«Нужно максимально систематизировать выполняемые задачи, то есть не пытаться схватиться за всё сразу, как было до праздников. В том же режиме сразу работать не получится, поэтому надо максимально чётко планировать свою деятельность, может быть, уменьшить по мере возможности количество задач, но то, что запланировано — делать не торопясь. Лучше сделать меньше, но сделать качественнее. Не бояться того, что возникнут какие-то авральные ситуации, потому что они скорее возникнут при попытке делать всё сразу и очень много. В обязательном порядке надо восстановить нормальный ритм сна и бодрствования, то есть сон — 7-8 часов в день. На этом экономить нельзя. Даже если на работе какие-то завалы образовались, то скорее человек сможет с ними справиться в нормальном состоянии, а не в виде зомби. По мере возможностей, конечно, здоровое питание с достаточной регулярностью. Не пытаться в ущерб обеду сделать что-нибудь побольше на работе, потому что это в итоге приведёт только к тому, что человек будет менее в рабочей форме».